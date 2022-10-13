隨後再趕到頂泰山巖參拜，感謝祖師對地方的保佑。（呂健豪攝）

頂泰山巖致贈100萬元防疫基金給市府好日子愛心大平台。（呂健豪攝）

新北市長侯友宜選在今（13）日也是農曆9月18日的顯應祖師聖誕，前往泰山的頂泰山巖及下泰山巖參拜，除了恭祝顯應祖師聖誕，祈求庇佑市民安居樂業之外，也接受頂泰山巖還捐贈100萬元防疫基金暨弱勢照顧金給新北市好日子愛心大平台，並頒發感謝牌表達感謝。

侯友宜表示，特別選在祖師聖誕來參拜，是抱著感恩的心情來祈福，感謝祖師在這4年來保佑地方大小事平安順利，更是感謝廟方在防疫期間捐獻了很多物資以及愛心捐款，讓市府的防疫量能得以充實，更多弱勢族群受到照顧。

侯友宜也指出，頂、下兩間泰山巖是當地居民重要的信仰中心，皆秉持顯英應苦、普濟眾生的精神，深耕地方，更是年年都榮獲新北市績優宗教團體表揚，特別是市定古蹟頂泰山巖也連兩年都在顯應祖師聖誕這天，捐款給市府好日子愛心大平台各100萬元，所以市府也回贈感謝狀致意。

頂泰山巖董事長李秋益表示，頂泰山巖積極厚植地方文教力，弘揚宗教民俗及傳承地方文史，除贊助泰山文史協會深入地方文史、為在地學子古蹟巡禮及導覽等活動，由顧問張仁甫歷時5年多編著完成的《頂泰山巖志》，榮獲國史館台灣文獻館2022年度文獻書刊唯一「地方志書類佳作獎」，計數十萬餘言，1090禎歷史性照片，是頂泰山巖近270年第一本珍貴的圖文紀錄，也是顯應祖師聖誕難得的獻禮。

民政局長柯慶忠表示，農曆9月18日顯應祖師聖誕遶境祈福俗稱「泰山大拜拜」，是泰山區重要民俗祭典，也是當地最具特色的節慶盛事之一，今年遶境活動結合「泰山獅王文化節」的舞獅技藝表演拜壽祈福，還有泰山鎮區之寶大花獅也共襄盛舉，禮敬祖師熱鬧氣氛，吸引來自各地信眾參加。

民政局指出，市定古蹟頂泰山巖歷經多次修復，保存了陳應彬大木結構和黃龜理的精雕木作，以及李闊嘴和蔣阿九的石雕作品，不論建築或匠藝都值得賞析。寺廟並鄰近崎頭步道、義學坑步道、山頂公園及四季綻放不同花草的應化大排生態園等景點，香客參拜祈福並可享受大自然美好時光。