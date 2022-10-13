生活習慣良好，卻因家族性遺傳的高血脂，加上常吃水果，引發嚴重胰臟炎。醫師表示，一名40歲男子因腹痛到掛急診，確診為急性胰臟炎緊急被收住院，因患者呼吸很喘、幾乎不排尿，一抽血發現都是黃色濃稠的乳糜血，竟是三酸甘油脂爆表，此症狀致死率極高，經問診得知，原來患者自知三酸甘油脂過高，但長期未服藥，只靠吃水果進行食療，反而導致嚴重胰臟炎。

台安醫院肝膽腸胃科醫師葉秉威在《醫師好辣》中表示，一般而言，高糖、高油、高熱量飲食會讓血中壞的膽固醇 (即低密度膽固醇 )、三酸甘油酯爬升，有害健康，他曾遇一名40歲男子因胰臟炎住院，患者當時呼吸急促、無法排尿，一看就知必須儘速查出病因。

葉秉威說明，台灣的胰臟炎發生原因最常為喝酒或膽結石所引起，但男子不菸不酒，電腦斷層也未見膽結石，該患者平時飲食健康，不解胰臟為何會發炎。他表示，為追查原因，立刻為患者抽了一管血，驚見其血液非一般鮮紅色，而是黃色、稠稠的的乳糜血，就是血中有非常大量的三酸甘油酯，造成血的顏色改變，就是「血太油」。

葉秉威說，此狀況代表男子三酸甘油酯破表，胰臟炎很大的發生原因為三酸甘油脂過高所造成，此情況會造成極高的死亡率，幫患者檢驗三酸甘油酯指數得知竟達2000mg/dL，遠高於標準上限的150mg/dL。原來患者有遺傳性血脂異常，卻自認無症狀不吃藥，只想靠吃食療來控制，患者不想吃蔬菜所以只吃水果。

葉秉威解釋，因水果糖分高，在體內會提高三酸甘油脂數值，患者本身數值已高，又因水果更加提高，導致急性胰臟炎，所幸及時找到原因，施予藥物治療，趕緊制止發炎情況，病患最後順利出院。

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