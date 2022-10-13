台南市議員陳昆和(右)今天與多名議員到場會勘。(曹婷婷攝)

台南市安南區十二佃路段正施作曾文溪排水十二佃疏洪箱涵工程，施工期間影響當地農民甚鉅，農民王文路於此栽種約2分地面積的番茄、洋香瓜，2019年申設溫室，未料該工程也幾乎同步施工，漫天塵土影響光照、通風，2年來苦無收成，農業局表示，將與施工廠商協商後續補償方案。

台南市議員陳昆和及郭清華、黃麗招、盧崑福、李鎮國等議員今天前往十二佃會勘施工現場，水利局長韓榮華等人也說明該工程進度及對周邊農地影響。韓榮華說，該工程為第六河川局的疏洪箱涵工程，旨在改善十二佃地區淹水問題，目前進度超過8成，原訂2024年完工，可望提前完工。

陳昆和說，當初農民向政府申設溫室設施時，六河局的箱涵工程也已經即將展開，但政府卻准予農民於此設溫室耕種，實在有欠周延，應該補救農民的損失。

王文路兒子王國盛為返鄉青農，他無奈說，當初完全不知道一旁要施作工程，2年多來，塵土飛揚，溫室設施才剛裝好，已密布塵土，看起來像「中古」的。他說，工程主要影響為灰塵覆蓋溫室，光照受影響、通風不良，農作物2年來幾乎掛零，損失粗估上百萬元。