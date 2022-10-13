澎科大約有2500名學生，其中有90％來自台灣本島，在澎湖租屋、消費一年約貢獻10萬元以上產值，總產值達到2億2500萬以上，是澎湖重要的經濟來源。（張茂雄攝）

針對澎湖科技大學建議縣府考量該校學生交通費負擔，以及對澎湖經濟長年貢獻，適度補助學生，澎湖縣長賴峰偉13日與議長劉陳昭玲取得共識，決定明年起補助澎科大專一至專五、大一至大四學生，每年1萬元助學金或交通圖書券，鼓勵學生到澎湖就學。

澎湖縣政府表示，澎科大校長黃有評、該校學生會代表曾向賴峰偉、劉陳昭玲表達，澎科大約有2500名學生，其中有90％來自台灣本島，在澎湖租屋、消費一年約貢獻10萬元以上產值，總產值達到2億2500萬以上，是澎湖重要的經濟來源。因應少子化，各大專院所面臨龐大招生壓力，尤其考量到澎湖就讀大學交通、物價皆高，因此澎科大建議縣府參照金門縣政府作法，藉以提高學生到澎湖就學意願。

澎湖縣政府表示，賴峰偉、劉陳昭玲日前與澎科大學生座談時，學生提及該校有許多學生利用課餘打工，以賺取交通費、生活費。在聽取學生心聲後，賴峰偉、劉陳昭玲一致認為，應將從台灣來澎湖讀大學的學生視為澎湖的孩子，加以妥善照顧。

澎湖縣政府宣布，明年起補助實際就讀澎科大五專部（專一至專五）、大學部（一年級至四年級）的學生，每人每年1萬元助學金或交通圖書券，照顧千里迢迢來澎湖就學的學生，並鼓勵澎科大學生留在澎湖工作、創業，為澎湖注入活水。

賴峰偉上任後第一年，已將澎湖籍就讀五專前三年納入助學金及交通圖書券補助對象，明年起澎科大五專部、大學部學生列入後，將可照顧到所有澎湖籍大專院校學生。目前縣府已補助設籍澎湖連續滿三年，或累計達五年以上並畢業於澎湖的高級中等學校或國民中學，且就讀大專院校者，可申請每年1萬元助學金或交通圖書券，該項補助維持不變。