新北市副市長劉和然（左）與社會局長張錦麗（右）致贈感謝狀，感謝黃克中、蔡永華夫妻檔加入佈老志工，長期陪伴及服務長輩。（陳慰慈攝）

台灣邁入高齡化社會，新北市政府自2013年10月起推出「高齡照顧存本專案」，號召佈老志工以「存老本，顧未來」的理念，鼓勵佈老志工陪伴需要服務的長輩，讓長輩獲得適切的照顧，社會局今辦理「佈老相伴、樂活新北」佈老志工感謝祭表揚活動，邀請150位多年來持續投入服務的佈老志工，由副市長劉和然致贈感謝狀，感謝佈老志工長期陪伴及服務長輩。

劉和然致詞表示，新北市65歲以上長者超過15％、有60幾萬人，市長侯友宜61歲才選市長，他不是要來當市長，而是要來做事情，所以做了很多城市建設，也很重視長照，想照顧自年輕時期開始就為這塊土地打拚的市民。

「台灣因為有大家這塊土地愈來愈好、新北市因為有各位付出，長輩一定獲得更好的照顧」，劉和然指出，截至8月底新北已有3832位佈老志工，平均年齡55歲以上，受服務長輩數累計超過3900人，累計服務時數超過69萬小時，感謝佈老志工的付出，透過關懷陪伴讓長輩開心生活，

69歲的黃克中與68歲蔡永華夫妻，因看到新北市的召募，攜手一起加入佈老志工的服務行列，至今已服務8年時間，共服務3名長輩，黃克中回想起第一位服務的長輩，每周至長輩家陪伴長輩聊天、散步，至長輩往生後，長輩的子女更特別來電表達感謝，感謝因為他們的陪伴，長輩的晚年、最後一程人生旅程，能充滿燦爛的笑容。

黃克中說，能夠幫助長輩，讓他們晚年過得不孤獨、不留遺憾的離開，讓他心靈豐盈；蔡永華認為，能夠出來服務長輩，代表自己身體狀況可以、經濟狀況也不欠缺，這是一種福分。

社會局長張錦麗表示，照顧老人就是照顧我們的未來，擔任佈老志工不僅讓退休人力的才能得以適度的發揮，也能從中學習自己將來如何優雅的老化，而參與佈老志工服務，累積的時數除可以兌換專業居家服務，照顧自己的晚年外，更可以多元兌換，如桌遊等課程，讓佈老志工藉此學到新知，並將所學運用在陪伴長輩時與長輩同樂。感謝每一位佈老志工，珍惜所託，一如親故，讓新北的長輩都能在地安老。