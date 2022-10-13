歌手威利史賓斯（Willie Spence）過去曾翻唱蕾哈娜的〈鑽石〉闖出知名度，去年他在選秀節目《美國偶像》第14季比賽奪下亞軍，就在歌唱生涯正要發光發熱之際，今(13日)傳出他在田納西州東部馬里恩縣發生嚴重車禍，醫護人員到場後當場判定他死亡，而他幾小時前才在IG曬出在車上唱歌影片，消息傳開後，粉絲都悲痛留言哀悼。

據外媒報導，當地時間周二下午4時左右，史賓斯正開著一輛運動型多用途車，意外撞上了停在路肩的拖拉機拖車，警消及救護車到場後，發現史賓斯和68歲拖車司機都綁了安全帶，而史賓斯傷勢嚴重，當場被判定已經死亡，法醫Barbara O'Neal受訪則表示，死因是「汽車事故導致的多身體系統創傷（multisystem trauma due to motor vehicle accident）」。

威利史賓斯車禍前才上傳唱歌影片。（圖／翻攝自williespenceofficial IG）

對此，《美國偶像》官方IG發了一支集結史賓斯從試鏡初選到參加比賽的影片，說道：「我們很痛心一位《美國偶像》成員的離世，威利史賓斯，他是真正的天才，每當他踏進一個房間時就會照亮每個角落，我們會深深的思念他，也對愛他的人獻上慰問。」

而就在事故發生的幾小時前，威利史賓斯才在IG分享自己在車上高歌〈Lord you are my hiding place〉影片，未料幾小時後傳出噩耗，評審凱蒂佩芮（Katy Perry）為此留言：「最純潔的靈魂，親愛的跟天使繼續唱歌吧」，曾和他合作的凱瑟琳麥克非（Katharine McPhee）也曬出兩人合唱影片，寫下：「願主安息你的靈魂，這是我的榮幸和你合唱並認識你」，節目製作人Randall Emmett表示：「我何其有幸擁有他為我們唱歌和在其他活動上聽他演唱，會想念你的，我的朋友，我知道你的才華感動了我們大家」。