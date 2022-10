歌手威利史賓斯(Willie Spence)過去曾翻唱蕾哈娜的〈鑽石〉闖出知名度,去年他在選秀節目《美國偶像》第14季比賽奪下亞軍,就在歌唱生涯正要發光發熱之際,今(13日)傳出他在田納西州東部馬里恩縣發生嚴重車禍,醫護人員到場後當場判定他死亡,而他幾小時前才在IG曬出在車上唱歌影片,消息傳開後,粉絲都悲痛留言哀悼。

據外媒報導,當地時間周二下午4時左右,史賓斯正開著一輛運動型多用途車,意外撞上了停在路肩的拖拉機拖車,警消及救護車到場後,發現史賓斯和68歲拖車司機都綁了安全帶,而史賓斯傷勢嚴重,當場被判定已經死亡,法醫Barbara O'Neal受訪則表示,死因是「汽車事故導致的多身體系統創傷(multisystem trauma due to motor vehicle accident)」。

威利史賓斯車禍前才上傳唱歌影片。(圖/翻攝自williespenceofficial IG)

對此,《美國偶像》官方IG發了一支集結史賓斯從試鏡初選到參加比賽的影片,說道:「我們很痛心一位《美國偶像》成員的離世,威利史賓斯,他是真正的天才,每當他踏進一個房間時就會照亮每個角落,我們會深深的思念他,也對愛他的人獻上慰問。」

而就在事故發生的幾小時前,威利史賓斯才在IG分享自己在車上高歌〈Lord you are my hiding place〉影片,未料幾小時後傳出噩耗,評審凱蒂佩芮(Katy Perry)為此留言:「最純潔的靈魂,親愛的跟天使繼續唱歌吧」,曾和他合作的凱瑟琳麥克非(Katharine McPhee)也曬出兩人合唱影片,寫下:「願主安息你的靈魂,這是我的榮幸和你合唱並認識你」,節目製作人Randall Emmett表示:「我何其有幸擁有他為我們唱歌和在其他活動上聽他演唱,會想念你的,我的朋友,我知道你的才華感動了我們大家」。