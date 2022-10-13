「台灣金屬材料暨精密加工設備展」將於19至21日在高雄展覽館熱鬧展開，高市府經發局特別結合展覽舉辦「金屬製品AI技術加值研討會暨成果展示會」分享數位轉型的趨勢與成果，盼能輔導更多在地廠商轉型升級，提升產品附加價值。

經發局長廖泰翔指出，高雄是石化、金屬及製造業重鎮，近年高市府力推產業轉型，積極輔導傳統產業導入5G AIoT等智慧科技，此次更結合台灣金屬材料暨精密加工設備展舉辦金屬AI技術加值研討會，也邀請多家系統整合廠商及法人解說產業轉型趨勢及成果。

經發局委託輔導產業轉型的金屬中心指出，傳統產業中「產品智慧檢測」、「製程線上品質預測」等兩大領域是最容易切入及看到成效的投資，因此，成果發表會特別集合4家高雄業者的成功案例，展現設備導入數位化與縱向整合基礎，以提升產品檢測效率、成品品質與良率，建立即時生產資訊反饋系統，期待吸引更多在地廠商導入數位科技，加速推動產業轉型。

高市府經發局表示，台灣金屬材料暨精密加工設備展是全台唯一針對金屬材料、鑄造、鍛造、銲接、冶金、熱處理等製程與加工設備的展覽，整合上、中、下游產業鏈展現成熟製程及客製化能力，每年都吸引國際買主來台參觀採購。

高市府經發局說明，此次共計有168家廠商、179個攤位參展，研討會規畫「數位ESG雙軸轉型綠色供應鏈」、「AI優化能源大數據預測分析」、「3i驅動人機協調創新智慧製造」、「智造轉型智慧工廠再升級」、「在地產業AI技術加值成果發表」等5大主題，分享市場脈動及技術發展趨勢，剖析產業面對外部環境變化布局策略。