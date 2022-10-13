冉小姐與黃先生考量到疫情後首次出國，還是選擇參加旅遊團比較安心，行程也不用自己規劃，選擇泰國是覺得陽光、沙灘很漂亮還可以玩水，至於防疫的裝備、快篩試劑和藥品都會帶著，再視當地狀況使用。（陳麒全攝）

國境因新冠疫情封鎖管制入出境旅客938日，13日零時起正式解封禁團令，旅遊旅遊業者在解封首日迎來境外旅遊商機，上午共有39名旅客參加雄獅旅遊首發團，團員中有去度蜜月的新婚夫妻，也有老夫妻四度前往泰國，業者期待沈寂二年多來的國外旅遊有爆發性成長。。（陳麒全攝）

國境因新冠疫情封鎖管制入出境旅客938日，13日零時起正式解封禁團令，旅遊旅遊業者在解封首日迎來境外旅遊商機，上午共有39名旅客參加雄獅旅遊首發團，團員中有去度蜜月的新婚夫妻，也有老夫妻四度前往泰國，業者期待沈寂二年多來的國外旅遊有爆發性成長。。（陳麒全攝）

國境因新冠疫情封鎖管制入出境旅客938日，13日零時起正式解封禁團令，桃園機場13日上午出國旅客增加，讓因疫情管制冷情的機場開始熱鬧起來。（陳麒全攝）

國境因新冠疫情封鎖管制入出境旅客938日，13日零時起正式解封禁團令，桃園機場13日上午出國旅客增加，讓因疫情管制冷情的機場開始熱鬧起來。（陳麒全攝）

國境因新冠疫情封鎖管制入出境旅客938日，13日零時起正式解封禁團令，桃園機場13日上午出國旅客增加，讓因疫情管制冷情的機場開始熱鬧起來。（陳麒全攝）

國境因新冠疫情封鎖管制入出境旅客938日，13日零時起正式解封禁團令，桃園機場13日上午出國旅客增加，讓因疫情管制冷情的機場開始熱鬧起來。（陳麒全攝）

國境因新冠疫情封鎖管制入出境旅客938日，13日零時起正式解封禁團令，旅遊旅遊業者在解封首日迎來境外旅遊商機，上午共有39名旅客參加雄獅旅遊首發團，團員中有去度蜜月的新婚夫妻，也有老夫妻四度前往泰國，業者期待沈寂二年多來的國外旅遊有爆發性成長。

雄獅旅遊表示，解封首日的首發團由馬來西亞打頭陣，共有21名旅客搭乘華航班機飛往檳城；另外有18名旅客搭乘星宇航空班機前往曼谷，並將造訪度假勝地「芭達雅」進行5天4夜團體旅遊行程。

雄獅旅遊董事總經理黃信川表示，自從政府宣布邊境解封後，近二週有許多公司福委會接洽員工旅遊，且首選都是歐洲長程線旅遊，在最近報名的5、6000人中，約50％選擇東北亞，30％選擇歐洲、剩下的20％則是其他亞洲國家。

黃信川說，目前載客的航線恢復約30％到40％，因此整個市場樣態最巔峰只能達到30％到40％，今天除了出境旅客團外，也開始接待入境旅客團，預估在2023年第二季航空公司的機位增加，整個國外旅遊市場會更成熟更大，由於2023年農曆春節有10天連假，目前機位已銷售約80％，可見大家相當期待出國，旅遊業者非常看好疫後市場。

旅客詹女士表示，距離上一次出國已有2、3年，今天再出國心情非常快樂、期待，記得30多歲時第一次出國也是前往泰國，現在60歲是第4次去泰國玩，雖然團費多了幾千元，但旅行社規劃的行程非常棒，都是以前沒去過的景點，住宿也都升級到5星級飯店，所以馬上報名參加，每天都期待出發日快來。

原本去年就要結婚冉小姐與黃先生，因為疫情延到上週六才辦婚宴，冉小姐表示，因為政府剛好解封，同樣身為上班族的夫妻，出國返台不用再隔離，不但比較方便，也不用住防疫旅館可以省一筆錢，因此小倆口決定出國玩也算是蜜月旅行，沒想到剛好是解封後出國的第一團。

冉小姐與黃先生表示，考量到疫情後首次出國，還是選擇參加旅遊團比較安心，行程也不用自己規劃，選擇泰國是覺得陽光、沙灘很漂亮還可以玩水，至於防疫的裝備、快篩試劑和藥品都會帶著，再視當地狀況使用。