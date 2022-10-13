當代恐怖大師溫子仁攜手布倫屋製作公司打造的全新恐怖片《窒友梅根》，曝光首支預告。電影描述具備高度人工智慧、栩栩如生的玩具人偶「梅根」，原先被設計成小孩子最好的玩伴和令家長最安心的盟友，卻意外失控，造成無法想像的嚴重後果，這個惡魔人偶也將繼由恰吉、安娜貝爾之後，再度挑戰恐怖新極限。

這款玩具人偶由一名玩具公司傑出的機器人專家潔瑪精心設計，能夠藉由聆聽以及觀察學習人類行為，並且成為她照顧的小孩的朋友、老師、玩伴和保護者。當潔瑪突然成為她失去雙親的8歲大姪女凱蒂的監護人之後，決定將她設計的人工智慧玩具人偶梅根的原型和凱蒂配對，試圖解決照顧凱蒂這個孤兒和紓解她工作壓力這兩個問題，沒想到卻引發一連串恐怖事件。

電影由傑森布倫和溫子仁一同製作，並由傑拉德強斯頓執導，曾演出《逃出絕命鎮》的愛莉森威廉絲在片中飾演潔瑪，凱蒂則由曾演出恐怖影集「鬼入侵」的薇樂麥格勞飾演。《窒友梅根》預計2023年1月13日在台上映。