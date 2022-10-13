穆迪分析公司（Moody's Analytics）首席經濟學家贊迪（Mark Zandi）周三接受媒體訪問時表示，美國的消費者通膨可望在六個月內大減一半。

其預測的前提是油價保持在當前水準、供應鏈問題持續緩解，以及汽車價格開始回落。而至於其他方面，贊迪認為應能保持不變。

他在接受CNBC訪問時表示，消費者物價指數（CPI）年漲幅將從現在的略逾8%下滑一半，至4%。而真正困難的部分，是從4%回到聯準會設定的目標。就CPI通膨而言，這個目標的最高值可能是2.5%，也就是最後還相差150個基點、1.5個百分點，將需要一段時間才能做到，因為這將取決於服務業通膨，而服務業通膨又受到薪資和勞動力市場影響。這都必須降溫，而這需要一些時間。

美國勞工統計局周四將公布9月CPI，根據道瓊公司所做的預測調查，美國9月CPI估月漲0.3%，年漲8.1%。

總體而言，贊迪認為聯準會的緊縮政策正在使經濟走上正軌，並看好高漲的物價應該能回落到足以防止經濟衰退。

他表示：「就業增長會開始放緩，然後下一步是讓薪資增長開始回落，我認為這可能會在明年初實現，對於服務業通膨持續放緩，以及整體通膨重返央行目標，這至關重要」。

贊迪預期聯準會將在今年冬天、在利率升至約4.5%或4.75%時暫停升息腳步，以觀察升息效果與影響，「如果到明年夏天一切都按照我所預想，那麼事情就完成了。我們達到了最終利率，然後他們會將基金利率維持在那裡直到2024年；但如果我的預測錯了，且通膨更加頑固，那麼他們將再度踩上剎車，然後我們將陷入衰退」。