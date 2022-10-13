國民黨台北市長參選人蔣萬安日前接受快問快答訪問，以紅酒、西瓜分別比喻台北市長參選人陳時中、黃珊珊。蔣萬安今天出席新黨北市議員侯漢廷新書發表會時表示，記得那是在節目專訪後的快問快答，特別問他比喻一個物品，他就直覺反應，講了紅酒。

此外，民進黨新竹市長參選人沈慧虹批評，蔣萬安身為律師卻挺美麗島電子報董事長吳子嘉抹黑，蔣萬安強調，「這是是非的問題，我們國家機器絕對不能夠成為政黨鬥爭工具。」