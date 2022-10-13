李聖傑宣布加盟華納音樂。（華納音樂提供）

李聖傑相隔8年再發片，即將推出全新概念微專輯《Face II 真‧裏 》 ，在此之前，他今宣布另一個好消息，正式加盟國際唱片公司華納音樂，李聖傑笑說：「跟華納之間有很奇妙的緣分，想當初20年前，我當歌手第一間試唱的唱片公司就是華納，還記得那時唱的是張學友的〈吻別〉。」

隨著時間流逝，如今李聖傑已成為華語樂壇不可取代的經典，在這看似低產量的8年間，李聖傑其實並沒有停下腳步，一如既往地在音樂道路上前行，他刻意放慢速度，在這段時間傾聽自己內心的聲音，找到自己最滿意的旋律，這3年隨之而來的疫情年代，讓李聖傑更明白自己所追求的，進而完成這張精雕細琢的作品。

新《Face II 真‧裏 》延續8年前《Face 面對》脈絡，將過去、現在、未來三層不同面向的李聖傑串聯，試圖想透過作品找到許多事情的真理與真相；過去的他是大家熟悉的情歌王子，現在及未來的他又會是什麼模樣？曾經這個深層的提問讓李聖傑思忖許久，他分享3年前在高雄巨蛋開唱，卻在演唱會前20天失聲，決定放手一博的他最後靠著強大的心理素質站上舞台，最終完成了不可能的任務。現在的他笑說：「人生一直是一場充滿未知變數的冒險，我不會給自己定位，勇敢接受生命帶給我的各種挑戰才是最重要的。」

他此次主動為專輯操刀，並創作3首新歌，專輯視覺上，李聖傑也做出和過去不同的嘗試，用全新造型表述現代成熟男人的時尚魅力，也傳達出這次專輯欲述說的概念：「我們在萬千世界中，總想要探究許多事情的真理，但真相究竟在哪裡？」