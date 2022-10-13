民進黨立委莊瑞雄13日質詢時指出，根據媒體調查數據顯示，外籍配偶取得國籍後與國人離婚比例達2成5。其中，有母親將未成年子女帶回母國，子女因身份屬台灣籍，無法在當地正常入學，也沒有醫療保險，成年後則無法正常就業，希望相關單位研擬解決方法，避免再有「台灣之子」碰到同樣情況。內政部長徐國勇指出，此事涉及遷徙自由，會再回去研議解方。

莊瑞雄說明，他近期接到民眾陳情，有印尼籍配偶在未與丈夫離婚情況下，以探親名義將子女帶回母國後失聯，經外交部透過台商協助，並從當初結婚面談資料中尋得女方娘家位置，近期已確定子女人身安全，正想辦法安排孩子回台。經過此事，莊瑞雄說，他才知道原來在越南與印尼存在不少「台灣之子」碰到困難。

探究原因，莊瑞雄認為，我國現行出境管制度並無要求父母單獨一方帶未成年女子出境，需要取得另一方配偶同意，致使孩子碰到父母婚姻失和，成為無辜受害者。尤其我國門已經重啟，他希望相關單位研議透過行政命令方式改善，避免類似情況發生。

徐國勇說明，由於此事涉及遷徙自由，恐無法僅透過行政命令改善，內政部後續將研議解方。