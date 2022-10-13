民進黨南投縣長參選人蔡培慧（左），包場觀賞紀錄片《他還年輕》。（蔡培慧服務處提供／廖志晃南投傳真）

詩人吳晟（左）與民進黨南投縣長參選人蔡培慧，和觀眾對話。（蔡培慧服務處提供／廖志晃南投傳真）

「田埂上的詩人」吳晟老師，於2001年至2002年間，擔任第2屆南投縣駐縣作家時，親自踏查濁水溪流域的人文與產業發展變遷，並將觀感與體悟寫成《筆記濁水溪》；《他還年輕》紀錄片則是記錄吳晟長期關心台灣社會、農村與環境生態等議題。

民進黨南投縣長參選人蔡培慧後援會，在南投戲院包場觀看《他還年輕》紀錄片，現場笑中帶淚，觀眾在映後座談難掩激動，表示終於見到課本中濃濃父愛的詩人，更看到作家對土地、對台灣義無反顧的熱情。

吳晟與蔡培慧結識於反國光石化運動，他稱讚蔡培慧不僅「會讀冊」，還有超強的行動力和執行力，在專業學識支撐下，經常在重要的農業議題上成為關鍵力量。

蔡培慧回憶與吳晟老師投入反國光石化運動時，吳老師總是扮演團體中的驅動力，對晚輩十分溫暖，行動卻相當強悍，是她長年仰賴尊敬的長輩，蔡培慧不諱言，有時心情低落就會到彰化溪州「取暖」，大啖師母莊芳華老師的家常菜，跟吳晟老師聊聊天，又能振奮精神繼續拚搏。

《他還年輕》紀錄片由林靖傑導演耗時近4年拍攝，鏡頭橫跨彰化溪州、美國愛荷華、加拿大溫哥華等地，開拍不久，吳晟的女兒吳音寧經歷北農風波，適逢心情深受衝擊而遇創作瓶頸，終至重新寫作的昇華過程。

《他還年輕》記錄吳晟長期關心台灣社會、農村與環境生態等議題，鏡頭沿著《筆記濁水溪》的場景，拉到奧萬大、武界、集集攔河堰等地，引起觀眾驚歎連連，表示「第一次感覺到自己對南投土地關心太少」、「南投很美，油然而生要好好珍惜的感觸」；吳晟表示，希望透過文學作品傳達對社會、對生命的關懷。

吳晟說，文學的本質就是生活，他表示母親雖沒讀過書，卻是他的文學啟蒙者，常常提醒他「講一畚箕，不如做一湯匙」，影響他對文學創作的價值觀「文學始於土地，詩作來自行動」。

觀眾提問兩人的社會運動經驗，是否曾帶來無力感？蔡培慧透露，許多人質疑她從社運進到體制內，是否被政治收編？蔡培慧說「我認為，不是我被政治收編，而是我體悟到要進到體制內，才有機會改變整體體質，是蔡培慧收編政治，而不是我被收編」，她由衷期待改變城鄉差距，透過專業研擬的政策與執行，讓南投變成一個乾淨的地方。