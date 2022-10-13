第二十屆台灣同志大遊行將於本月底登場，寒居酒店自即日起至10月31日推出「寒居愛很大」住房專案，每晚4,269元起，每房皆贈送彩虹大禮包，包含彩虹抱枕乙個、遊行必備的彩虹手搖旗、紋身貼紙兩組、補充能量的彩虹水果糖，另外還提供宵夜組合臺酒泡麵兩碗，搭配臺灣精釀啤酒品牌「啤酒頭」最知名的「二十四節氣」啤酒兩瓶，從遊行前置道具到遊行後的能量補給都替前來響應的旅客準備齊全。

因應10月29日舉辦的臺北同志大遊行，寒居酒店特別於指定樓層規劃「Light Up the Rainbow」炫彩拍照空間，以絢麗的霓虹燈結合平權口號、標語裝飾而成的打卡牆，對愛的多元性表達尊重與支持，凡於10月28日至10月31日期間入住的賓客，皆可在此留下亮麗多彩的回憶紀錄、大力聲援性別平權。

酒店二樓BeGood餐廳，於10月31日前也同步推出「繽紛彩虹」甜點及限定飲品，包含「彩虹優格碗」每份360元+10%，由鮮甜水果、香脆堅果與柔滑的優格組合而成，清爽無負擔。「彩虹調酒」每杯350元+10%，採用MALIBU蘭姆酒為基底，佐搭新鮮的葡萄柚與紅石榴、鳳梨果汁，獨有的椰子香氣襯著水果的酸甜，口感滑順，唯美的紫色漸層，令人微醺。另有無酒精的「彩虹氣泡飲」每杯220元+10%，以接骨木、檸檬汁、蝶豆花與黃檸檬一同調製，特殊且多元的果香與滋味隨著細緻的氣泡衝進口中，好比替世上的每一份愛加油打氣。內用消費滿800元，可再享經典調酒買一送一優惠。

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