王品集團旗下首間韓式料理「初瓦」，10月14日舉辦8點限定活動，上台挑戰敲杯成功，立享當日消費整桌八折優惠；另「藝奇」岩板燒日本料理推出店內消費兩客套餐、出示畫面即招待價值250元「名物軟殼蟹」乙份，活動至11月30日止。

韓國被認為是「全世界最愛過情人節」的國家，每月14日都有過情人節的理由：2月14日是西洋情人節、5月14日是「玫瑰情人節」、6月14日是「親吻情人節」等。王品集團新品牌「初瓦」不僅提供原汁韓味料理，更同步傳送韓流文化。品牌將每月14日訂為「啵啵日」，邀請情人、摯友前來同歡，10月14日晚上八點「初瓦」將於店內舉辦互動遊戲，現場消費者可報名參加，上台推三杯炸彈酒任務，挑戰成功者可享當日消費整桌八折優惠(詳細活動規範依店內說明為主);沒時間到場參與的朋友，也可到「初瓦」FB或IG分享活動貼文，並於貼文下方@一位好友+留言，就有機會抽中價值1199元雙人套餐餐券乙張。

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