俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin) 12日在莫斯科能源論壇表示，俄國已準備好準備透過北溪2號（Nord Stream 2）管道恢復對歐盟的天然氣供應。普丁上發表講話說，儘管上個月發生了一系列爆炸導致重大洩漏，使得天然氣從丹麥和瑞典海岸噴出，但管道的2個環節中的其中1個仍處於加壓狀態可以供氣。

據《半島電視台》（Al Jazeera）12日報導，北溪1號（Nord Stream 1 ）管道也因為水下爆炸而破裂。西方官員將這些事件與「蓄意破壞」連結起來，但在德國、丹麥和瑞典官員繼續調查的同時，不願將爆炸責任歸咎於這些事件。

普丁表示，如果檢查證明北溪 2 號管道可以安全運行，俄羅斯隨時準備使用該管道向歐洲輸送天然氣，其年輸送量可達270億立方米 （bcm）。

北溪2號至今從未將天然氣輸送到歐洲，因為就在俄羅斯於2月24日在烏克蘭發動軍事行動之前，德國阻止了天然氣的輸送。

普丁還重申了先前的指控，即美國可能是北溪管道爆炸事件的幕後黑手，並提出了通過土耳其建立另一個歐洲天然氣樞紐的想法。「破壞北溪1號和2號的行為是一項國際恐怖主義行為，旨在通過阻止廉價能源供應來破壞整個大陸的能源安全，」，並聲稱美國希望迫使歐洲轉向進口更昂貴的液化天然氣。

💬 President #Putin: The attack on Nord Stream 1 and Nord Stream 2 gas pipelines is no doubt an act of international terrorism.



❗ Its purpose is to undermine the energy security of the entire continent.



The logic is cynical: to destroy and block cheap energy sources... pic.twitter.com/pjCj1AYW4N — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) October 12, 2022

德國政府發言人霍夫曼(Christiane Hoffmann)對此表示：「俄羅斯不再是可靠的供應商」，因此駁回了普丁的提議。

「與兩條管道遭到破壞無關，我們已經看到俄羅斯不再是一個可靠的能源供應商，甚至在北溪 1 號受損之前，就不再有任何天然氣流動，」「所以對我們來說，沒有理由相信這種情況會改變，」她說。

當被問及她是否會排除起用北溪2號時，霍夫曼回答說：「是的。」

雖然俄羅斯仍在通過烏克蘭向歐洲輸送天然氣，但隨著歐洲大陸冬季的臨近，北溪管道的爆炸加劇了歐盟27個成員國面臨的嚴重能源短缺。