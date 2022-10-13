台股跌幅加深，外資近日大賣台積電，導致台股大幅波動，國安基金操盤手阮清華今天表示，台積電占台股權值比例非常高，若下跌可能占掉台股當天跌幅一半，要穩定股市，台積電是關鍵目標，但國安基金絕不會「空手接刀」跟外資對作。

台股今天開盤不久指數再度跌破萬三，立法院司法及法制委員會今天邀國安基金、退撫基金和金管會針對國安基金與退撫基金運用聽取專題報告與質詢。

近日外資大賣台積電，導致台股波動加劇，民進黨立委陳歐珀質疑外資賣台積電，國安基金去承接，是否成為外資提款機？

對此，阮清華表示，台積電占台股權值比例非常高，跌幅可能占掉台股當天跌幅一半，因此要穩定股市，台積電是關鍵目標。

不過他強調，國安基金進場時機會去拿捏，絕不會跟外資對作，這是重要原則，外資大賣時會適度調整，但不會「空手接刀」來處理。外資本來對資金進出就相當敏感，由於美國升息12碼，未來還可能持續升息，造成資金移動而匯出。

此外，他說，美國升息後也會對產業造成影響，並進一步影響到終端消費，造成我們國內產業間接受到影響，這些都會讓外資為了避險而匯出。陳歐珀則提醒國安基金，不要「明知山有熊，偏向熊山行」，淪為外資提款機。