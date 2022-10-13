後疫情時代，醫師遇到了罕見個案。小兒科醫師陳木榮分享一名2歲男童的診斷證明書，他感染了3種病毒，雖然病毒都算常見，但同時出現在一個人身上實屬少見。陳木榮認為，接下來幾年在診斷疾病時，兩種病毒以上的同時感染，一定要列入考慮。

「我看了這張診斷證明書，心中驚訝到說話都停頓了一下」，陳木榮PO文分享，一名媽媽帶發燒的兒子來看病，也帶了另一名兒子住院的診斷證明書做參考，結果上面寫著2歲的哥哥驗出3種病毒，腺病毒、人類鼻病毒、副流感病毒。

陳木榮說，這3種病毒都滿常見，他之所以訝異，是因為3種病毒同時感染的情況確實少見，「除非運氣真的很不好，要不然3種病毒同時感染的機會實在不大」。

陳木榮分享2歲男童的診斷證明書，同時感染3種病毒。（翻攝柚子醫師的育兒診療室臉書）

通常兒童第一次得到病毒，免疫系統產生抵抗力，即使過陣子再得到相同病毒，反覆感染會讓症狀越來越輕微，抵抗力也持續存在。但新冠疫情爆發後，所有常見的兒童病毒銷聲匿跡，「免疫系統的抵抗力，等於一張白紙」，感染風險增加。

陳木榮提醒，再來應改變傳統的看診邏輯，遇到相關症狀，必須思考2種甚至3種病毒的同時感染。他也呼籲爸爸媽媽們，記得帶孩子打流感疫苗。