光良將在金鐘獎上用歌聲向幕後工作人員致敬。（三立提供）

周蕙將表演電視主題曲。（三立提供）

原子少年。（三立提供）

G.O.F 。（三立提供）

柏霖。（三立提供）

將於10月21日、22日在國父紀念館舉辦的「第57屆電視金鐘獎」，今（13日）公布表演嘉賓，第一日的「節目類頒獎典禮」由曾國城與唐綺陽首次合作主持，2人將與12位專業舞者熱力唱跳Rap表演〈我要你的愛〉，用最精彩的開場秀揭開典禮。

當晚，光良也將表演「少了你 就不行」，用動人歌聲向後工作人員致敬，「台前的歡笑娛樂就是建構在幕後眾多小螺絲釘身上」；另段表演高潮「舞台 準備好了」，則邀請到近年透過選秀節目發跡的新秀，由目前最夯的《菱格世代DD52》G.O.F 、《聲林之王》柏霖、《大嘻哈時代》YoungLee及《原子少年》大陣仗演出，此段表演象徵著他們從海選小舞台，經過努力後進入選秀節目被觀眾認識，最後登上最高殿堂的金鐘舞台，他們將以實力和熱情展現對舞台的渴望。

22日登場的「戲劇類頒獎典禮」主軸精神是「一輩子做的事就是⋯把戲演好／把戲拍好」，展現戲劇人的執著、專業、敬業，是讓戲劇人驕傲的一個夜晚。星光大道由楊小黎、陳家逵負責，典禮則由沉穩、經驗豐富的曾寶儀獨挑大樑，她將在開場時一人分飾多角帶給觀眾驚喜。

今年特別增設電視主題曲獎項，當晚將由周蕙演唱入圍曲目串燒「唱•戲」，另段表演「我是演員」，也將由5位金鐘優異表現的演員演出獨白秀，特別邀請戲劇領域超過20年的重量級演員，詮釋對戲劇的熱愛搭配大提琴伴奏，擔任大提琴演奏的吳世傑是法國巴黎師範音樂院高級演奏文憑，曾為台灣弦樂團大提琴首席。

今年特別邀請全民參與「網路人氣票選活動」，讓觀眾用投票選出他們今年度心目中的最佳人氣綜藝節目與戲劇節目，截至發稿為止，第二波綜藝類票數由《綜藝玩很大》暫時領先，戲劇則依舊是《火神的眼淚》跑第一，該兩個獎項將於10月20日(四)23：59停止投票，分別在10月21日、22日頒獎典禮中公開頒獎。

「第57電視金鐘獎」節目類頒獎典禮、戲劇類頒獎典禮分別訂於10月21日（五）、10月22日（六）晚間7時在國立國父紀念館舉行，電視觀眾可透過三立都會台、三立戲劇台（MOD）及公共電視收看直播，海外觀眾可透過三立國際台、新加坡STAR HUB、東森美洲台、馬來西亞Unifi TV同步收看；亦可透過廣播電視金鐘獎官方網站、廣播電視金鐘獎官方YouTube、文化部FB、Vidol、Vidol YouTube、三立新聞網、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV、Yahoo TV等新媒體平台隨時隨地同步收看，還可透過好事聯播網全程收聽頒獎典禮。