台東醫療環境先天不足，台東縣長饒慶鈴表示，自己上任後努力改變，領先全台引進HFS健康照護友善職場認證，接下來也會持續努力，提供鄉親更好的醫療環境。

饒慶鈴今（13）日在臉書表示，台東縣府與高雄市立小港醫院合作，領先全台引進HFS健康照護友善職場（旅宿）認證，目前台東已有28間業者取得，將遠距醫療諮詢系統應用至旅宿業，幫助業者建立正確的急救觀念和考取急救證照，已輔導125名旅宿人員取得CPR心肺復甦術、BLS基本救命術、BTLS基本創傷救命術等，個人急救合格證照，讓台東成為全台旅宿業通過三項急救證照最多的縣市。

此外，饒慶鈴透露，在過去的疫情期間，縣府積極輔導旅宿業者提升競爭力，已有97家業者取得175項旅宿認證，包括ISQM國際服務品質認證、FTH友善鐵人旅宿認證、KLS親善Long Stay旅宿認證等。

「提升旅宿業者的醫護水平，讓每一位來台東遊玩的旅客玩得開心，住得更安心！」饒慶鈴說，台東的醫療環境雖然先天不足，但是透過後天的努力已經帶來改變，未來也將持續增加衛生所門診類別，改善成功、池上、台東、綠島、鹿野等衛生所，提供鄉親更好的醫療環境。