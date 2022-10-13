數位轉型及碳排盤查成為剛性需求，東捷資訊(6697)根據企業需求提供SAP ESG企業永續經營解決方案或是自行開發的「綠色永續供應鏈管理解決方案」及「碳資產管理系統」，透過數位化可視化管理，端到端串聯客戶、供應商、生產、庫存、運輸管理等資料流，協助製造業在邁向數位轉型同時，進行有效的碳盤查、產品碳足跡計算與節能減排規劃，進而優化營運流程。

根據BCG「2021 全球企業碳盤查調查」發現，僅有22%的企業有自動化的碳盤查計算流程，高達86%企業仍在使用試算表手動記錄和揭露排放，不僅耗工費時，也無法及早制訂決策。此外，碳排放盤查跟企業導入的系統完整性也息息相關，過往企業若只導入部分系統，進行碳排盤點也較難涵蓋範圍1-3，建議企業應盡早將上下游供應鏈串接，並在進行數位化轉型同時一併考量碳盤查的需求，雙軌並進不僅可省80%的系統導入時間，還能有透過自動化有效蒐集碳排數據。

東捷資訊表示，隨著製造業重視ESG永續發展，東捷資訊協助集團客戶，以統一資訊化平台來加強業務的透明度以強化管理，並積極推動綠色供應鏈製程，納入治理政策，「永續供應鏈管理解決方案」結合「數位轉型」與「ESG概念」兩大企業變革驅動關鍵，從智慧工廠出發，整合物聯網技術、透明化資訊數據整合採購、生產、銷售、倉儲等系統資訊，蒐集從供應鏈上游原物料採購、生產製造、設備能源監控與後續產品物流倉儲配送銷貨等各階段碳排資訊，透過碳資產管理系統有效解決製造業面對碳盤查常面臨花費大量時間成本、不易取得產品碳足跡數據與缺乏先進管理工具等痛點，一站搞定企業營運與碳排數據管理，提升ESG永續管理效能。

東捷資訊可根據企業需求提供SAP企業永續經營解決方案，包含提供各種永續發展績效管理功能，協助企業將永續和營運、體驗和財務洞察一併融入核心企業流程，以全面推動永續經營方針，或是由東捷資訊自行開發的「碳資產管理系統」，透過串聯ERP、供應鏈管理系統以及工業物聯網監控設備，讓製造業即時精準掌握產品製程、產品碳足跡與各廠區及企業的碳排放數據統計，藉以深入進行分析與預測，找出減排因子。「碳資產管理系統」係根據ISO 14064-1、ISO 14064-2、ISO 14064-3、及ISO14067等標準設計，能夠滿足製造業從企業碳排放、產品碳足跡、碳資產管理、碳配額管理、供應鏈排放及驗證管理等需求，透過數位轉型與ESG戰略雙軌並進，優化製程與流程，提升運營績效，達成企業永續經營目標。