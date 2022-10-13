桃園市政府10月初爆發在市府舉辦活動中，讓118名3歲以下幼兒誤打「國光疫苗」事件，但事發至今，桃市府僅開罰桃園榮總了事，為對受害嬰幼兒有賠償。國民黨上午舉辦記者會，批評桃市府推諉責任，應對受害嬰幼兒負準國賠責任。

黨文傳會副主委舒翠玲表示，疫苗接種應一次限單一疫苗種類，但桃園市政府怎會把疫苗施打服務放在食安嘉年華活動中？還混合老人與嬰幼兒施打動線？並安排同場合可施打莫德納或流感疫苗？決策離譜，只是要衝高嘉年華活動人次。

舒翠玲說，就算是被迫的人體試驗，桃園市政府對未經同意就被迫做國光疫苗人體試驗的這118名嬰幼兒，桃園市政府難道不應有更積極作為他們確保健康？呼籲應追蹤施打嬰幼兒一段時間，對施打疫苗若發生不幸，應以準國賠形式賠償。

舒翠玲質疑，疫苗是台北榮總桃園分院，還是桃園市衛生局提供的？衛生局登錄訊息也是錯誤的，是一開始就搞錯，還是給疫苗就給錯？桃園市衛生局有要求施打單位核對？

桃園市議員詹江村批評，桃市府食安嘉年華活動隱藏選舉造勢企圖，要爭取年輕爸媽選票，但國光疫苗要3歲以上才能施打，活動宣傳文宣竟稱6個月以上嬰幼兒就能接種，非專業的施打疫苗接種站與缺乏專業審核，才導致這次誤打情形。

桃園市議員梁為超也質疑，打疫苗是嚴肅的事情，怎麼會與食安嘉年華活動放一起？而事件發生後，桃園市政府開罰台北榮總桃園分院20萬元了事，卻對遭誤打疫苗的孩童不聞不問，連基本慰問都沒有，非常不負責任。