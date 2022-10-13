國民黨嘉義縣長參選人王育敏今在立委鄭麗文、翁重鈞陪同下，至監察院遞交陳情書。（王育敏競選團隊提供∕呂妍庭嘉義傳真）

王育敏檢舉翁章梁競選期間將縣府資源大量投入翁章梁個人廣告投放，並將縣府花錢委外製作的CIS視覺直接挪用於個人競選影片。（王育敏競選團隊提供∕呂妍庭嘉義傳真）

王育敏陣營向監察院舉發翁章梁 翁章梁回應了

國民黨嘉義縣長參選人王育敏今在立委鄭麗文、翁重鈞陪同下，至監察院遞交陳情書，檢舉現任嘉義縣長翁章梁競選期間將縣府資源大量投入翁章梁個人廣告投放，並將縣府花錢委外製作的CIS視覺直接挪用於個人競選影片，明顯違反公務員行政中立原則，要求監察院嚴查徹辦，翁章梁受訪表示，靜待、配合監察院的調查。

王育敏指出，翁章梁在臉書上發布的登記參選競選影片，開頭使用「農工大縣，正在實現」的文字視覺設計與縣府花費8萬元委外製作的「農工大縣，正在實現」設計CIS視覺案相同，抨擊翁章梁的競選影片使用縣府預算設計，公器私用，並指翁說大家都可以用，縣府並無相關授權說明，且使用的都是民進黨參選人，翁明顯是公私不分。

同為王育敏發言人團顧問的立委鄭麗文也批評，翁章梁此舉根本就是把政府財庫當自己的競選金庫，在台灣有誰敢如此目無王法？指嘉義縣是全台灣數一數二的窮縣，現任縣長卻沒把錢花在重要的事情上，且縣庫通黨庫卻死不認錯。翁重鈞指嘉縣舉債150多億，已逼進舉債上限，翁章梁用公款支出做出個人競選口號，監察院應導正不好預算支出。

翁章梁稍早針對此事受訪，表示王育敏所講的事情，日前已在議會或報章媒體回應過，強調這場選戰大家要的是打拚的汗水，不是口水，既然已經進入監察院，就靜待、配合監察院的調查。