香港《星島日報》報導，香港人力資源管理學會副會長陸國坤在電台節目中表示，香港人才嚴重流失，據港府統計處年中人口統計顯示，2021年超過11萬港人淨遷出香港。而該學會在8至9月間進行的「大離職潮」調查，發現香港37％的管理層以移民當作離職理由，基層則為24％。

陸國坤還表示，外國吸引專才措施更進取及寬鬆，指馬來西亞剛推出新計畫以吸引高薪專業人才移民當地；新加坡亦推出海外網路專業簽證吸引專才。他呼籲香港也要「搶人才」，並盡快放寬入境限制，完善人才吸引計畫，否則難以吸引海外人才來港。

此外，據香港公益團體「青年新世界」日前調查結果顯示，730名受訪成年市民中，有超過半數認為香港對人才的吸引力少於新加坡，近8成人認為政府應改善香港的政治、教育及居住環境以挽留人才，而有近7成人認同香港岀現人才及勞工短缺，移民是主要因素。

青年新世界認為，港府應正視因移民造成的人才流失及勞工短缺問題，以實際措施改善香港政治環境，為大陸畢業的港人學生提供銜接升讀本地研究生的獎學金，以鼓勵在陸港人學生回流，同時應制定大陸高考護理課程在內的認可名單，加強專業資格互相認受，引進大陸專才。