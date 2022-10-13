大陸央視新聞報導，美東時間12日，聯合國大會恢復第11次緊急特別會議，討論烏克蘭問題。以143票贊成、5票反對、35票棄權，通過相關決議草案，判定烏東四地公投非法，譴責俄羅斯，中方投下棄權票。據中國常駐聯合國代表團網站消息，副代表耿爽在聯大發言表示，中方始終站在和平一邊，將繼續同國際社會一道為推動局勢緩和、政治解決危機發揮建設性作用。提出堅持對話接觸、加大人道救援、加強團結合作、摒棄冷戰思維等四點強調。

耿爽表示，烏克蘭危機爆發至今已近8個月。總結起來，多數國家都呼籲衝突當事方早日停火止戰，通過對話和平解決危機；都呼籲加大對深受危機影響的烏克蘭人民提供人道救援；都呼籲國際社會攜手減小危機的外溢影響，特別是對開發中國家的衝擊；都呼籲保持團結，避免由危機引發陣營對抗，開啟新的冷戰。這些呼籲與訴求應當成為本次緊急特別聯大聚焦的話題和致力於實現的目標。

耿爽稱，對此，中方願強調以下幾點：

一、 堅持對話接觸，推動烏克蘭危機政治解決。國際社會應當推動當事方盡快重啟和談，將合理關切納入談判，把可行選項擺上桌面，為停火止戰、化解危機創造條件，開闢空間。

二、加大人道救援，緩解受影響民眾困境。中方呼籲國際社會加大對烏克蘭和周邊國家的人道援助，確保受衝突影響的民眾得到妥善安置。核設施的安全和安保容不得半點閃失。我們呼籲有關各方保持克制，防止由此造成不可挽回的人道災難。

三、加強團結合作，減小衝突外溢影響。中方呼籲國際社會特別是聯合國繼續把開發問題置於國際議程的優先位置，努力化解烏克蘭危機的溢出效應，幫助開發中國家度過難關，防止來之不易的發展成果付之東流。

四、摒棄冷戰思維，防止世界走向分裂。應該深刻汲取歷史教訓，抵制分裂對峙，堅持團結協作，恪守多邊主義，共同維護以聯合國為核心的國際體系，以國際法為基礎的國際秩序，共同推進世界的和平與發展。

耿爽強調，聯大作為聯合國最具代表性的機構，應該為推動會員國在烏克蘭問題上彌合分歧、形成共識，凝聚勸和促談最大合力，尋找彼此之間的最大公約數發揮積極和建設性作用。中方始終認為，聯大採取的任何行動都應有利於推動局勢緩和降溫，有利於推動早日恢復對話，有利於推動危機政治解決。提交本次緊急特別聯大表決的有關決議草案無助於實現上述目標。因此，中國代表團將對草案投棄權票。另外，中國代表團也願指出，聯大工作的開展應該遵守議事規則，應該體現公平公正。對於程序性問題，會員國的意見都應得到充分表達，會員國的動議都應得到同等重視。

中方在烏克蘭問題上始終主張，各國主權、領土完整都應該得到尊重，《聯合國憲章》宗旨和原則都應該得到遵守，各方合理安全關切都應該得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支持。作為負責任的國家，中方始終站在和平一邊，將繼續同國際社會一道為推動局勢緩和、政治解決危機發揮建設性作用。