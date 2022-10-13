彰化水泥泵浦車剎車失靈高速衝撞路口等紅燈的小客車和機車。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化水泥泵浦車剎車失靈高速衝撞路口等紅燈的小客車和機車，機車騎士頭部當場被輾爆。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣花壇鄉灣福路13日上午發生死亡車禍，一輛水泥泵浦車由灣福路北往南直行，行經下坡路段時，疑似剎車失靈暴衝，撞擊正在路口停等紅燈的小客車和機車，25歲騎士在豪無預警的狀況下，被轟然輾斃。警消獲報到場，騎士腦漿四溢，血流滿地，慘不忍睹，路人和家屬都質疑「煞車失靈往下衝了，為什麼不按喇叭提醒」。

警方初步調查，車禍發生在13日7時49分，69年次巫姓男子駕駛水泥泵浦車沿花壇鄉灣福路北往南直行，行至肇事路口疑因剎車失靈直接碰撞於路口前停等紅燈的51年次王姓男子駕駛的自小客車和86年次辛姓男子所騎乘機車，在強烈重擊力道下，小客車瞬間彈起，王男腰部受傷，機車騎士則倒地被輾斃，頭部血流，腦漿四溢，隨後救護車到場，協助送王男送醫，辛姓機車騎士已經慘死，未送醫。

彰化警分局員警現場進行酒測，巫姓駕駛和王姓駕駛的酒測值都是零，機車騎士已經死亡，酒測值不明。悲劇發生，巫姓駕駛自稱，煞車失靈，王姓駕駛表示，停等紅燈，在完全沒有防備下，車尾被突然被猛烈撞擊，當意識到車禍，已經看到一旁騎士也被撞倒，血流滿地。

據了解，25歲辛姓騎士今早從台中出發，準備回到員林探望奶奶，卻在途中遇上死亡車禍，母親接獲通知到場，見到兒子死狀，當場崩潰、哭到昏厥，肇事原因還待進一步調查。

「煞車失靈為什麼不按喇叭，還直直往下高速飛衝？難道都沒有看到前頭有車、有人嗎？」家屬悲慟，不解，質疑如果能及時提醒閃躲，或許悲劇不會這麼大。彰化縣警察局交通隊也呼籲，駕駛人如煞車失靈，要按喇叭提醒前面車輛閃避。