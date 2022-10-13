民進黨新竹市長參選人沈慧虹13日推出第2波「交通政見」，沈慧虹說，她深知交通議題絕非三言兩語能夠交代，但無法接受高虹安不斷輕視市府在交通議題上的努力，高虹安自詡大數據專家，又出生於內湖，應該對於交通議題不陌生，她也叫戰高虹安來就交通議題交流討論。

沈慧虹今天發布交通輕軌政策，她表示，新竹的竹科就好比台北的內湖，造就產業與工作機會，同時也帶來交通上的挑戰，她連續兩週提出交通政策，除了帶市民回顧過去市府的努力，也提出未來真正可行的方案，出生於內湖的高虹安可以來交流交通議題。

而媒體人陳揮文昨天還原過去高虹安砲轟韓國瑜的片段，鞠躬拜託韓粉跟新竹人，「投誰都好、不要投給高虹安」。對此，沈慧虹表示，藍營內部的事情，她不便評論，但凡走過必留下痕跡，過去說過的話、做過的事，都會被民眾記得。

針對陳揮文提及，過去高虹安曾為郭台銘獨創調和式民調，來攻擊韓國瑜，沈慧虹說，這則新聞喚起大家的注意，過去高虹安就會利用自己發明的調和式民調攻擊政敵，對照現今，高虹安每每面對爭議就神隱，接著就會有特定媒體丟出民調，她質疑，不知道這些算不算高虹安攻擊對手的調和式民調？

沈慧虹同時表示，選舉期間有各式各樣的民調，民調的抽樣與方法會影響結果，各家民調她都會參考。

沈慧虹也說，選舉到現在，她不斷提出政見，持續提出城市願景，這周六更推出旗艦型的政策發表會，要讓市民了解新竹要走向哪裡，她強調，自己不會停下腳步，會按部就班做好每個工作，相信最後會得到市民支持，贏得勝選。