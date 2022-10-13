為解國國內人才短缺，行政院日前通過「移工留才久用方案」，允許雇主可為在台灣滿6年以上或屆滿年限移工，並符合技術、薪資等門檻就能取得中階技術人力資格，但實務上沒有雇主願願意聘用屆滿的移工，因此近日修正相關法令，把屆滿年限下修為在台工作期間累計達11年6個月以上就可以申請成為中階技術人力。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組副組長莊國良說，實務上外國人在台工作期間，會因為轉換雇主或其他因素，導致工作期間中斷或出國，使在台灣的工作期間無法累計達就業服務法的工作年限，因此修正「雇主聘僱外國人許可及管理辦法」及「外國人從事就業服務法第四十六條第一項第八款 至第十一款工作資格及審查標準」，把年限下修至11年6個月，並滿足其他要件，就可以轉換成中階技術人力。

如某從事製造工作外國人，累計在台工作期間將屆滿12年時，或從事家庭看護工作外國人累計在台工作期間將屆滿14年時，常因無新雇主承接而出國，且各來源國僅輸出賸餘工作期間超過6個月以上外國人。

據統計，截至10月9日為止，共收到931個中階技術人力申請案，共核准417人，包括產業類321件、社福類96件。莊國良表示，未核准多數原因為文件不齊全，包括求才證明、技術證明等，提醒雇主申請成為中階技術人力仍要檢附相關文件。

至於部分屆滿年限但人在海外的移工，取得技術認證仍有難度，莊國良說，社福類移工可以透過線上課程取得語言認證，至於產業移工的確難度較高，建議雇主不如直接把薪資提升至3萬5000元以上就可以免附技術證明。