藝人張菲、費玉清胞姊，出家前藝名費貞綾的「恆述法師」，傳出積欠地下錢莊4000多萬元，經檢方調查發現，她幫女信徒江寶銀開支票借錢、江女遭起訴，台北地方法院審理後，將江寶銀判處有期徒刑2年，犯罪所得372萬元沒收。可上訴。

檢方起訴指控，江寶銀2018年10月12日，前往本名張彥瓊的恆述法師位於新北市新店區住處，江女當時以公公過世，丈夫繼承鉅額遺產，但需要現金繳遺產稅為由，向恆述法師借貸300萬，並持三順旅行社公司開立的5張支票，保證等到丈夫繼承遺產之後，願意捐獻7800萬元供恆述法師弘法。江女還當場開立到期日2019年2月5日，面額7800萬元的本票。

恆述法師表示，她沒錢借給江女就一度拒絕，但江女不放棄，一再懇求恆述法師。恆述法師為此輾轉為江女介紹某地下錢莊業者；錢莊遂與恆述法師及江女相約在台北市雙城街欣葉餐廳見面商談借錢事宜。

由於錢莊人員認為江女財務狀況不佳，不願放貸給江女。江女再央求恆述法師以本人名義開票向錢莊借款，並保證會支付本金及利息。恆述法師誤信此事，遂以個人名義開立支票交給錢莊，分別借得250萬元及50萬元，恆述法師遂拿300萬元給江女。

結果事後江女分文未清償，更要求恆述法師同意將她先前交付的「三順旅行社」支票到期日展延及墊付利息，害得恆述法師為了維護自身債信，只好四處借貸來支付向錢莊借貸的金錢及利息，因而背負4000萬元債務。