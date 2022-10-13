一名65歲的女性因左眼視力急速喪失，出現視野狹窄且視力模糊的情形，故到醫院求診，但醫師發現症狀非眼球疾患所致，懷疑視神經受到壓迫，遂安排電腦斷層與核磁共振2種影像檢查，並轉介神經外科。影像顯示患者長出2公分大的腦下垂體腫瘤併出血，明顯壓迫到視神經，台北慈濟醫院神經外科主任徐賢達診斷為「腦下垂體中風」。

●腦下垂體腫瘤如出血栓塞 嚴重恐危及生命

腦下垂體位於頭顱底部蝶鞍構造部位，在掌管眼睛視覺的視神經交叉下方，是個直徑不超過1公分的微小腺體。根據英國研究指出腦下垂體腫瘤發生率達13.6%至17.8%，可能發生在任何年齡層。

如果腦下垂體腫瘤發生出血栓塞或壞死，導致蝶鞍內壓力陡升，壓迫周圍組織，出現腦下垂體中風徵兆，如頭痛、嘔吐、脖子僵硬、視力受損、神智不清，急遽惡化下可能出現失明、賀爾蒙失調甚至死亡，因此須盡快予以手術切除，以期對周圍組織減壓。

患者在診斷出腦下垂體中風後，主治醫師緊急照會耳鼻喉科醫師，合作執行「經鼻內視鏡腦下垂體腫瘤切除手術」，順利除去腫瘤及血腫，避免留下病根，而術後林女士也逐漸康復，視野慢慢擴大、恢復以往視力。

●利用微創手術治療腦下垂體腫瘤 安全性、成功率大幅提升

現今醫療技術進步，腦下垂體腫瘤的切除方式，由「傳統開顱手術」革新為「經上顎骨微創手術」，近年更以「經鼻腔內視鏡微創手術」為主要處置方式。鼻腔離腦下垂體僅有10公分的距離，以鼻腔內視鏡配合影像導航系統，通過蝶竇達蝶鞍處，磨除蝶鞍骨頭深入病灶，再以精細器械一點一點將腦瘤取出，完成手術減壓。

關於經鼻腔內視鏡微創手術的過程，徐賢達指出，術中在耳鼻喉科醫師協助操縱鼻腔內視鏡下，即時監測腦部組織與手術器械的相對位置，幫助神經外科醫師在腫瘤移除的過程，能避免傷及周圍重要組織，安全性與成功率大幅提升。

徐賢達提醒，腦下垂體腫瘤的手術方式已經十分成熟，但若延滯過久，視神經長期受到壓迫，視野與視力將無法恢復，因此民眾如有視覺障礙，請盡快就當下症狀到對應科別做確認，如伴隨劇烈噁心嘔吐的症狀，則能考慮直接至神經外科進行檢查，避免延誤治療而留下不可逆的後遺症。

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