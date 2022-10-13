桃園市產業總工會13日邀4位市長參選人市政座談，最後一位上場的是國民黨參選人張善政，他除提出勞工租宅、勞工政策諮詢會等「勞工五夠力」政見，桃產總的5面向9提問也全都當場允諾會全力推行，並承諾代理教師給滿1年薪、警消危險加給加班費足額編列等，他坦言深知桃園財政窘迫，但該做就要做，花錢是學問務必要花在刀口上，尤其警消教育人力不足問題一定會列入優先推動項目，不會斤斤計較，他並感性分享在宏碁當中階幹部爭薪水、父親中油退休金全供給他出國唸碩士的故事，重申會好好照顧勞工家庭。

面對桃產總的教師、消防、客運、移工、醫護5大面向提問，張善政也全都正面表列答應，像是桃園代理老師只有高中給12個月薪水，國中小代理老師只有10個月，他認為不合理，會全力支持代理老師1年完整薪資，並支持工會和學校簽訂團體契約。他也批市府過去對於該增班、設新校區域都沒太大做為，在新興發展區域超前部署盡量增班設校。

「桃園警消待遇要跟雙北平起平坐！」張善政也提到，桃園警察危險加給只有雙北7折，但工作跟雙北比絕對沒有比較輕鬆，因此警消危險加給跟加班費都要全力支持，他感嘆桃園財政確實不理想、欠債1400多億，很多負債藏到基金裡，但教育、警消比起公共建設都是小錢，建設好好做品質、不亂花錢，省下的錢支應警消或教育支出都綽綽有餘，強調花錢是學問，要花在刀口上，不是負債高就不能花錢，警消教育人力不足問題會列為優先項目，不會小鼻子小眼睛斤斤計較加班費，絕對足額發。

張善政也分享過去當閣揆時，蔡英文已經當選新總統，他被賦予看守內閣責任，時任台中市長林佳龍來求援，稱台中合併直轄市後公務人員人力短缺上千人，雖然幕僚說林全要接任、不見得會支持，身為看守內閣應交給林全決定，但他認為該做就要做、欠你的就該給你，任內積極協調增補台中市員額，離任後台中市府確實拿到相當員額比例，「我絕對支持該怎樣就怎樣，付錢就得付錢不能迴避，會用看守內閣仍做對的事的心態去執行桃園市政！」

張善政也允諾桃園南北各選一區試辦非緊急救護車委外工作，倡導不是動不動就非打119；確診醫護也要認定為職災，會依法處理沒有迴避空間；另借重新住民語言力，透過適當訓練讓新住民具備基本技能充當兼差的雙語服務員，讓移工轉換雇主到就業服務站不會語言不通，「政府做不到的要善用民間資源！」

至於桃園客運超時工作問題，他覺得根本問題是駕駛不足，市政府不能只檢查不合格就罰錢，棒子之外還要有胡蘿蔔，發現問題輔導改善解決，否則對於他要推動的增加大眾運輸運量也會卡關，且開罰到最後變酷吏。

張善政也感性分享，自己在宏碁10年、Google2年，都是中階幹部，不是決定薪水是爭取薪水的人，每年都代表部門爭取下年調薪，深刻體認勞工期待薪水越來越好的心情，他也提到父母親都中油員工，坐到退休一輩子為中油付出，父親甚至為了支持他出國念書，把一輩子退休金都給他出國，讓他可以去貴族學校史丹福大學完成碩士，所幸康乃爾大學博士班就有爭取到獎學金，他是勞工家庭帶出來的小孩，深知讓桃園家庭幸福生活，就是要好好照顧勞工。

張善政也提出「勞工五夠力」政見，提升「對話力」要成立副市長以上層級召集的勞工政策諮詢會，成為勞資雙方加市府三方平台，避免資方迴避跟勞方對話；「職訓力」則要增加就業機會和就業安全體系，並引進高科技含量企業，提升勞工職能；「成家力」則要好好運用相對雙北更充裕的桃園土地，在公有土地建只租不賣的勞工租宅和價格合理的勞工住宅，降低購屋成本；「工會力」是因工會健康是勞工快樂工作前提，要讓工會財務獲得支持才能讓工會無後顧之憂盡量施展，市府也會和工會合辦活動、借重專長提升勞資糾紛協調品質和能量；「保障力」則是提高公安稽核檢查，感嘆日前桃園一天三大火災，慶幸無人受傷，但工作環境需要公安好好檢查，才能讓勞工放心繼續工作，市府也會在幸福企業選拔標準中，納入工會建議的勞工項目當成篩條件。