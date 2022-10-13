「台大泰拳女神」Sabrina（吳怡德）先前爆料有位從《大學生了沒》出道的女星，私底下是雙面人，讓她嚇到退出節目，沒想到讓Lulu(黃路梓茵)衰捲進風波，這讓資深藝人曹西平似乎有感而發，直接砲轟演藝圈許多人愛搞小圈圈，更坦言：「是不是壞心眼的人，一看就知道」。

曹西平表示演藝圈不合有什麼關係，沒人規定彼此一定要往來，何況只是點頭之交的陌生朋友，接著透露演藝圈的人喜歡跟人家混熟，混熟了講話就不知道輕重，甚至喜歡搞小圈圈，成天批評人家，忍不住嘲諷：「不充實才藝只會搞這些有的沒的」，他也表示不怕與人不合，畢竟不同的水平就不需要在那邊演，接著強調：「我在紅的時候不知道各位在哪裡」。

曹西平表示自己是演藝圈最不會演的藝人，不喜歡就是不喜歡，就算同台也不會想多說話，真的不需要刻意做樣子，接著強調：「是不是壞心眼的人一看就知道了，日久見人心患難見真情，都幾歲了還不知道這個道理嗎？如果你不知道那你就是笨了，這些鬼話你還會相信啊，那就怪你自己了」。

對此，網友紛紛留言：「朋友要志同道合才能走得久」、「合不來還勉強交朋友就太沒意思了」、「若不能坦然做自己，還要虛偽做人，想來也是種悲哀」、「很多人戴著面具示人，愛演愛現，誰知真正心靈快樂否」。