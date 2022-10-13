國民黨台南市長參選人謝龍介今早啟動市場拜票行程。(謝龍介競選團隊提供／曹婷婷台南傳真)

國民黨台南市長參選人謝龍介今早啟動市場拜票行程，直指台南交通亂象需要有魄力的市長解決，他說，南科上下班車程從25分拉長為60分，民眾苦不堪言；無黨籍市長參選人林義豐高掛「六都車禍死亡率第一名」看板，批台南「交通癌」讓人看不下去。

對於交通屢挨批，台南市政府也有話說，交通局表示，交通事故嚴重度已有效降低，而南科周邊道路配合北外環道等工程而封閉或縮減，待北外環第3期通車後，可大幅降低壅塞。

謝龍介今早帶著市議員參選人童小芸、蔡宗豪、高凱旋、許至椿等人到北區鴨母寮市場展開拜票，沿途與不少鄉親熱情寒暄。他也對台南交通議題再直指，交通問題亂，是因為一直都沒有「有魄力」的市長來解決，身為市長應該要有交通治理能力，協助解決人民的苦。

林義豐近日則高掛「六都車禍死亡率第一名」看板，他說，台南「交通癌」是很大的問題，尤其台南連3年為六都車禍死亡率第一，也是六都唯一沒捷運的城市，「這就是台南人的日常，我實在看不下去」。

交通局表示，今年1至7月交通事故死亡人數相較同期減少6人，交通事故嚴重度已有效降低。對於捷運建設推動，除交通部已於今年3月核備台南市捷運整體路網，並分為優先及遠期路網二階段推動外，另優先路網之第一期藍線綜合規畫已函報交通部；第一期藍線延伸線可行性研究規畫依交通部第一次審復意見修正中；紅線、綠線及深綠線均進行可行性研究規畫或修正中。

針對南科周邊交通壅塞，交通局也說，為解決南科擴廠衍生的交通、水電力問題，南科周邊重要聯外道路同時有道路、水電管路等多項工程進行，其中北外環道及南科聯絡道與新港社大道路口轉向工程，均為改善市區至南科聯外重要道路，因施工需要部分道路有配合封閉或縮減車道情形，而影響南科周邊交通情形。

另，為降低施工期間塞車問題，大台南智慧交通中心已掌握主要壅塞瓶頸點並提出因應疏導策略改善，針對各工程施工鄰近路段納入密切監控，上班尖峰時段實施調撥車道，並依車流機動調整路口紅綠燈秒數，及機動警力疏導壅塞車流。交通局強調，隨著近期北外環道路第3期通車後，屆時壅塞程度可大幅降低。