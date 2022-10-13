法國和義大利汽車製造集團Stellantis在周三表示，已經在印度邦加羅爾市(Bengaluru)啟動一座新的軟體中心，為該集團在印度的第二個創新中心，將專注於駕駛艙和駕駛輔助技術。

Stellantis希望到2030年，透過以軟體驅動的成長策略，讓年營收額外增加200億歐元。

該公司在聲明中說，印度的新廠是Stellantis從2024年開展三大技術平台之一、STLA SmartCockpit平台的主要開發中心，該平台將專注於車輛和駕駛者的數位整合。

該軟體中心將擁有包括次世代聲學實驗室，為Stellantis車主開發特定的音訊訊號以及優質的音訊體驗。

Stellantis補充說，該中心最終將雇用300人，並為自動駕駛技術開發人工智慧(AI)和先進駕駛輔助(ADAS)。

邦加羅爾從上世紀90年代開始迅速成長為印度矽谷，吸引著全球重要IT公司前往設立區域總部，目前有超過3500家IT公司和79個科技園區。