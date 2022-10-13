已經播出四集的上班族療癒喜劇《高斯電子公司》，集集精彩又爆笑，被觀眾形容每五分鐘就一個笑點，每個角色都誇張鮮明，第一集開始郭東延飾演的李相植就衰神附體，認為聽從媽媽的話跟著常識過日子就不會有問題，結果狀況連連，成為部門裡面核彈級問題人物，不計形象搞笑演出牙齒全部掉落，跟心儀的女生講電話時，因缺牙漏風卻演變成狂罵髒話，惡整無厘頭的劇情讓觀眾直呼：「笑到蘋果肌都痠了」。

郭東延這次在《高斯電子公司》演技沒讓觀眾失望，演出上一秒搞笑，下一秒讓觀眾鼻酸，一直被心儀的女孩當成工具人的「李相植」，穿著可愛的熊娃娃裝準備第10次告白大作戰，牟海英（李素熙 飾）帶著男朋友一起出現在約定場所，讓他慌張地逃跑，失魂落魄淋著雨倒在垃圾桶旁，看著被遺棄且同病相憐的熊娃娃，流下了眼淚。

劇中李相植想要找室友分攤房租，卻來個印度人，擔心語言不通，加上刻板印象認為印度人的名字應該都叫作阿齊茲，沒想到一口流利的韓文嚇壞相植，並且不停說：「這是偏見」，然而印度室友的口頭禪「這是偏見」貫穿整齣劇，劇中每個角色正在演繹「偏見」文化，每個人都有先入為主的時候，不論是在職場或日常生活中。

《高斯電子公司》每個角色名都用了韓國諧音梗，像是李相植（韓文音譯常識）、建江美（韓文音譯健康美）等人，以及一語雙關的台詞，而在不被重視的行銷三部，沒有欲望只想當薪水小偷的職場同事們、只會嘮叨的上司、製造事故無法收拾的組員等現實職場生活，引起了觀衆們的共鳴。《高斯電子公司》10/14起於中華電信MOD戲劇199專區、Hami Video上架。並於11月19日起在龍華偶像台MOD353頻道，週末晚間八點半，全台首播。