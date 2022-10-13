資深藝人楊繡惠出道30年，直率的性格始終如一，常開直播和粉絲互動，大家的感情十分要好，近日她踢爆台一線歌手阿文四處借錢，甚至連粉絲的錢都要借來花，讓她看不慣開罵「怎麼可以這麼噁心，做的跟說的不一樣」，後來阿文刪除相關貼文及留言。楊繡惠則透露，她是拿一段關鍵錄音逼問阿文，對方才承認。

楊繡惠為人海派大方，過去常幫台一線阿文接洽工作，兩人甚至一度傳出緋聞，嚇得楊繡惠趕緊出面澄清是姊弟關係，且阿文已有娶老婆，此事過後，雖說是烏龍一場，但也看出雙方存在深厚的情誼，然而，楊繡惠上月底發文爆料，自己看到的演藝圈亂象「很多人利用粉絲的偏愛而予取予求」，開罵「下輩子應該是豬！雞！鴨！魚」，卻未指明身分。今日凌晨卻挑明正是阿文「看到人就借錢」、「等他明天醉醒就會後悔莫及了」，同時大罵他：「要我跟你粉絲說你的作為嗎？」

楊繡惠過去和台一線阿文傳出緋聞。(圖/楊繡惠 FB)

根據《自由時報》報導，楊繡惠私下曾問阿文是否有跟她粉絲借錢，阿文則矢口否認，後來，楊繡惠改為向粉絲求證，對方還試圖幫忙說話，於是楊繡惠換個問法：「是用什麼名目跟你借錢」，粉絲則說「沒有名目」，言下之意便是有借錢。最後，楊繡惠拿對話錄音逼問阿文後，對方才承認喝醉有借過，讓她辛酸透露：「真的是我看走眼。」對於阿文的臉書正能量語錄，也痛批：「看了想吐」。