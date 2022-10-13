台灣邁入高齡化社會，國民黨立院黨團今天開記者會呼籲政府重視「高齡金融剝削」，國民黨團總召曾銘宗指出，許多銀行為了業績賣高風險金融商品給銀髮族，且許多高齡者不熟悉科技，導致發生高齡金融剝削，金管會應研擬防治機制。

藍委費鴻泰指出，高齡人士大多已無其他收入，靠退休金生活，又擔心錢不夠用，產生危機感，難免希望能夠另闢收入管道。也正因為如此，高齡金融剝削受害者常見特質，大都容易相信別人，將印鑑、存摺都交給他人(例如理專)、有固定收入，累積了相當資產、孤獨與社會孤立，讓不肖者有可趁之機，以及面皮薄，遇到推銷、詐騙不敢講。

首席副書記長謝衣鳳指出，根據內政部警政署的資料顯示，60歲以上詐欺被害人從2016年到2021年當中，60-69歲成長了35％、70歲以上更成長128％，平均成長了57％，高齡遭到詐騙的比例相當的高。另根據金管會統計，年滿65歲以上的客戶，從2018年到2022年7月，金融消費爭議申訴案件，從2018年的45件攀升到2022年7月的117件，換句話說，高齡客戶金融消費權益，未能受到完善的保障。

曾銘宗表示，目前銀行銷售銀髮族金融商品，主要有四項缺失：一、理專長期和客戶有大額資金往來，或對超過85歲高齡者做投資，沒有確認高齡者健康狀態。二、理專為爭取業務，轉介高齡者借錢買投資型保單。三、賣不恰當商品，風險屬性太高的商品給銀髮族。四、對重大損失爭議案件未積極處理，損害消費者權益。

曾銘宗指出，高齡者金融問題，也有四大項目：一、長壽問題。國人平均年齡漸增，資產總量須相互配合，否則將面臨財務危機。二、認知能力問題。每個人狀況不盡相同，會受到健康因素增減，進而有影響金融決策能力。三、資產管理複雜性。高齡者收入及資產相對多元，需搭配不同金融商品和服務，以利妥善運用資產，同時也須預防金融剝削問題。最後，IT問題。網際網路及金融科技迅速發展，許多高齡者因不熟悉科技，導致金融服務無法符合高齡者需求。

曾銘宗要求金管會研擬防治高齡金融剝削機制，金融機構如經查獲高齡金融剝削屬實，須加重罰款，另處罰董事長、總經理等負責人，情況嚴重的話，甚至撤照。此外，對於創新高齡商品及服務，以符合高齡者金融需求，包括高齡者安養信託、商業型逆向抵押貸款、年金保險、長照保險及健全一般金融服務。