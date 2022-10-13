國民黨昨晚辦中華民國111年國慶酒會，雖受關注的美國在台協會（AIT）處長孫曉雅並未出席，但會中多國駐華使節、駐台館處要員，以及外媒駐台記者與黨內要角紛紛出席同歡。以全台知名各式台式夜市小吃的酒會餐點，也備受好評。

黨主席朱立倫致詞時表示，1911年國民黨在總理孫中山帶領下推翻滿清，建立亞洲第一個民主共和國中華民國，此後堅持捍衛、守護中華民國，即便政府播遷台灣，國民黨依然努力建設一個現代化國家，讓人民享有自由、民主、繁榮。

朱立倫指出，1987年故總統蔣經國開放兩岸探親後，兩岸交流蓬勃發展，為兩岸帶來和平穩定；今年8月黨副主席夏立言率團訪陸時，也向大陸當局傳達我方對軍事演習的不滿，並強調和平與交流的重要。

朱立倫也提到，國民黨今年6月重啟駐美代表處、展現對台美關係的重視，並加強與日本、歐盟等友好國家的交流，所有表現都在展現「愛台、親美、友日、和陸」政策立場，重視與世界各國交流互動，盼對區域穩定增添助力。

國民黨指出，今年國民黨國慶酒會主題以中華民國國旗為重點元素，包括國旗主視覺的現場實體布置及影音視覺設計、印有國旗的馬卡龍、以及三種分別代表我國青天、白日、滿地紅三色的特製調酒等。

此外，昨晚酒會餐點則以經典台式菜餚與台灣知名夜市小吃為主，盼向外國友人展現我國特色文化。

而酒會宴會廳現場，四面大型投影幕上，也輪播中華民國成立與國民黨建設台灣的歷史片段、朱立倫推動政黨外交影片與孫中山與先烈油畫，呈現我國開國歷史，也展現出國民黨為中華民國民主自由的努力承諾。