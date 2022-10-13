經濟部國際貿易局與貿協共同辦理的美國旗艦型活動-「2022美國台灣形象展」在周三於華府雷根大廈盛大登場，共有83家台灣頂尖企業參展，完整展現台灣科技實力、同時呈現台灣多元文化及美不勝收的觀光特色，可望再創台美雙邊交流的新頁。本展獲美國在台協會(AIT)、駐美國台北經濟文化代表處擔任策略合作夥伴，並由文化部、交通部觀光局、文化總會、海科館、工藝中心、國家太空中心、美國各州政府在台辦事處(ASOA)協辦。台美合作聚焦電動車、智慧城市、元宇宙、智慧醫療商機。

近年台美二國關係密切友好，台灣美國形象展更以展覽、展團、論壇三箭齊發，打造今年台美商務交流層級最高、層面最廣的旗艦平台。開幕典禮特別邀請舞鈴劇場為本展演出「美麗島嶼-台灣」表演，呈現台灣生命力之美、科技力量、以及追求和平、鏈結世界的精神，驚豔並感動全場貴賓，充分展現台灣的文化魅力。

外貿協會董事長黃志芳致詞表示美國是自由、民主和創新的全球領導者，而台灣也不遑多讓，成為一個充滿可能性的國家。台灣將一個資源匱乏的小島國變成了自由巨人和科技強國，現今我們與美方的合作體現了建設更美好未來的所有關鍵要素，而未來我們的新挑戰是與美方共同建立更安全和有彈性的供應鏈，而台灣形象展即是提供雙方更多可能性。

經濟部部長王美花致詞表示台灣是美國可信任的夥伴，從智慧財產權到資訊安全，經濟合作都是不可或缺的夥伴。未來台灣繼續支持美國打造全球最具競爭力和領先品牌。美國商務部常務次長Marisa Lago一上台就讚嘆台灣文化表演非常精采，並強調台美在全球供應鏈合作無間、相互依賴形成可靠的夥伴關係，拜登政府將深化及發展台美合作夥伴關係，期待日後更多台美之間的經貿交流。

配合美國發展政策及當地市場需求，本次展覽以「無限台灣，十力台灣」為主軸設置10大形象館。展中同時結合數位科技展示我國獨特的廟會、人文及藝術等文化特色，以多元管道深化台美產業交流。

在元宇宙館有許多參觀者搶先體驗佐臻的AR眼鏡，沉浸於侏儸紀恐龍與台灣原生黑熊出現展場的虛實混合有趣體驗，許多大小朋友爭相與出沒的恐龍拍照；台灣精品館還可體驗由明躍國際展示的奧運選手專用划船機，可選擇可愛的Avatar進行沉浸式互動體驗；台灣觀光館也可邊騎乘腳踏車配搭AR 眼鏡同步觀看360度台灣風景影片、感受台灣之美，吸引民眾於解封後造訪台灣。

智慧車輛館最吸睛的電動車產業領導者-MIH聯盟展出電動汽車Model E，其最大特色即是0到100最吸睛的速僅2.8秒並具備700公里之長續航力，讓美國民眾十分感興趣；此外，5G與智慧城市館中宏達電將以小型5G賽車場結合VR展示賽車實境方案，展現5G高效、低延遲的特性，帶給觀眾親臨實境的超凡體驗。智慧移動論壇由MIH、和碩(4938)、穩懋(3105)、美國ITS協會分享「台美合作布局未來」，雙方共同探討智慧移動整體布局、供應鏈合作。

生技醫療館展出台中榮總帶來AI+HI智慧重症照護診療系統，係全球首創結合醫療人員醫療資訊系統與重症系統整合計畫，透過AI系統即時計算患者的危急分數，通知醫師處置，提高重症病患存活率，參觀者對台灣的醫療科技感到讚嘆。醫療創新論壇由重量級講者如中央研究院陳建仁院士、翁啟惠院士、美國仁愛醫院醫療集團林元清副總裁、台中榮總陳適安院長等分享台灣精準健康及數位照護及美國健康照護市場趨勢等，現場交流熱絡，共同開創雙方生醫合作契機。

在經濟部國際貿易局的支持下，外貿協會將於明年重啟辦理實體的台灣形象展，屆時國境已解封，商業交流期能恢復正常水準，貿協將持續推廣台灣優質形象、協助業者開拓全球國家市場。