許姓男子夥同現已遭通緝的虞姓男子，利用13歲少年涉世未深，煽動從事性交易，並收取1萬5000元，媒介少年與5名男子從事性交易，今年4月與蕭男約砲時，趁客人在洗澡時進入房間，持電擊棒、甩棍威嚇，強盜財物再逼拍裸照。檢警介入偵辦後，發現查出許等6人與少年發生關係，依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴，並依兒少權益法建請法院加重其刑。

31歲許男去年6月，透過虞男結識少年後，兩人發生關係後，許更進一步介紹少年與28歲黃男、34歲陳男、25歲許男、25歲謝男以及36歲蕭男從事性交易，其中1萬5000元，許男從中抽取5000元，餘款再由少年與虞男朋分。

今年4月，少年更聽從指示，前往苗栗頭份一處汽車旅館，待蕭男進入房間後，少年提議先盥洗，並趁蕭男在洗手間時，開門讓許男進入。許男手持電擊棒、甩棍威嚇蕭男，喝斥「兄弟、你知道現在什麼狀況嗎？」強逼蕭男簽下40萬元本票，逼迫拍攝猥褻影片，確保蕭男依照約定付款。

蕭男隔2天先交付20萬等值的虛擬貨幣，其餘則以「埋包」方式，將20萬現金放在內湖一處公園溜滑梯後直接離開，許男再前往收取，從中拿走10萬元，少年拿2萬，餘款交給虞男。檢警從其他案件循線查知少年，少年聲稱許男威脅要殺害他的家人，才會配合從事性交易，不過檢警並未查出有許男有強暴脅迫的事證。

起訴書指，許男媒介少年為有對價之性交行為共計5次，並與少年性交行為3次，又犯侵入住宅強盜罪，並在許的手機訊息內，發現他發送訊息給男客，包括少年的年齡、身高、體重以及「0」的訊息，而O是指女性角色，士林地檢署依法起訴許等6人。