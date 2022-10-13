11月縣市首長選舉在即，國民黨立委指出，農委會主委陳吉仲近期輔選行程滿檔，尤其綠委提出的農業建設都答應的「很大方」。陳吉仲今(13)日表示，只要對農業有正面效益都會大力支持，絕對沒有藍綠之分，也不是什麼超級輔選員。

民進黨雲林縣長參選人劉建國、立委蘇治芬日前召開記者會，爭取設立雲林農業創新加值園區，農委會主委陳吉仲受邀出席表示支持；9月民進黨彰化縣長候選人黃秀芳提出打造溪州公園成亞太花都中心的政見，陳吉仲也表示將全力配合。

立法院經濟委員會今日邀請農委會主委陳吉仲列席報告業務概況，並備質詢。

「你曬黑了耶，你最近輔選比誰還要努力喔」！國民黨立委陳超明質詢時表示，陳吉仲主委最近東奔西跑讓人佩服，綠委提出的農業建設像是雲林農業創新加值園區、彰化亞太花都中心都很大方的答應，外面都有人說陳主委是在為2024年總統大選提名而打拼，民進黨政府真的要好好提拔陳主委。

陳超明說，農業政策不分藍綠，但陳主委你的顏色真的「比較深」，你每次到苗栗拜訪都是來一下就匆匆忙忙離去，到其他綠營縣市就過夜。

陳吉仲強調，只要讓農業有正面提升，無論誰當縣長自己都全力支持。

國民黨立委李貴敏指出，雲林的蔬果區域冷鏈物流中心執行儀式上，為何當時陪同的不是地方縣長而是立委？是因為雲林是藍營執政？難道陳主委的主業是超級輔選員？

陳吉仲說，如果是農委會主動前往，縣市政府、農業局人員都會去，但如果是立委邀請，農委會身為受邀單位就會尊重委員的安排。

李貴敏說，如果陳主委的主業不是助選，就應該把話講清楚，以農委會委託宏碁研究案為例，陳主委明明知道受委託方是宏碁而不是張善政，講的話就不要吊著尾巴讓人產生誤導。