教士本季在國聯西區落後道奇多達22場勝差，再加上雙方例行賽19次交手僅有5勝14負的慘烈戰績，讓不少人認為此次分區系列賽這呈現一面倒的情況，不過今日教士挺住首戰落敗的壓力，先發投手達比修有繳出5局失3分表現，打線也在6、8兩局添得保險分，終場教士以5比3力克道奇，將系列賽回歸原點。

教士首局率先發難，馬恰多(Manny Machado)面對柯蕭(Clayton Kershaw)敲出陽春砲讓球隊首開紀錄，不過道奇在下個半局也以弗里曼(Freddie Freeman)全壘打還以顏色，隨後更是展開強烈砲火，2、3局再各擊出1發全壘打，不過還好都是陽春彈，達比修有全場也只丟掉這3分。

3局上馬恰多二壘安打及柯朗沃斯(Jake Cronenworth)滾地球，教士再攻下2分，雙方維持3比3平手來到6局上半，柯蕭退場後教士隨即發動攻勢，普洛法(Jurickson Profar)安打替教士打下超前分，8局柯朗沃斯再開轟，幫助教士攻下第5分。

達比修有退場後，蘇亞雷茲(Robert Suarez)、馬丁尼茲(Nick Martinez)、海德(Josh Hader)聯手封鎖道奇打線，整個系列賽面對教士牛棚的9.1局下來，道奇在32個打數當中只有4支安打，無法從教士強大後援防線當中打下任何分數。最終教士以5比3收下勝利，把系列賽戰局拉回1比1平手，雙方接下來將會南下到教士主場PETCO Park進行分區系列賽第3戰，先發投手將會是教士賽揚強投史奈爾(Blake Snell)交手本賽季拿下職業生涯新高16勝的岡索林(Tony Gonsolin)。