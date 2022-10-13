九合一選舉進入倒數階段，民進黨新北市長參選人林佳龍持續掃街拜票，爭取支持！林佳龍表示，許多攤商和民眾都表達期待新北能夠大翻新、觀光能有大發展。林佳龍喊話，未來四年他一定會讓新北市29區的觀光資源，做到食、宿、遊、購、行全面整合，除了迎接國際觀光客，更要帶動新北整體發展。

林佳龍今(13)日在臉書表示，選舉日越是接近、他越是踏實爭取支持，持續走進早市、黃昏市場、夜市，透過百場的掃街拜票，讓鄉親直接感受到他的誠意，也從中接收到大家的鼓勵。林佳龍提及，昨(12)日一早，他與市議員鍾宏仁、何淑峰、候選人翁震州、林秉宥 ，一同到新莊宏泰市場拜票，沿途的頭家、鄉親都很熱情，不僅放鞭炮熱鬧歡迎，還特別準備喜糖傳達祝福，更送來象徵「好彩頭」的菜頭。林佳龍感性表示，大家提前準備的心意，讓選舉氛圍既有熱度更有溫度！

​

昨晚林佳龍也不停歇地持續走入人群，和立委張宏陸、市議員何博文、戴瑋姍以及議員候選人黃淑君、山田摩衣、石一佑，一起在板橋湳雅夜市向鄉親懇託。林佳龍表示，即使現場飄著雨，仍能聽到大家的打氣聲、比出讚的手勢替他加油，「我也透過握手、擊拳的方式，來回應大家的支持鼓勵！」

​

林佳龍說這陣子他走入市場傾聽市民的心聲，有許多攤商、民眾都表達，期待新北能夠大翻新、觀光能有大發展，更希望經濟能振興、復甦。今天是台灣國境鬆綁開放的日子，林佳龍喊話，未來四年，他一定會讓新北市29區的觀光資源，做到食、宿、遊、購、行全面整合，不只要迎接國際觀光客，更要帶動新北的整體發展。

​

選戰進入最後陸戰衝刺階段，林佳龍說他十分期待接下來的日子，能夠在各區的市場、街口、巷道中，與各位鄉親歡喜相見、互動交流，「感謝每位市民朋友的信任與支持，大家就是新北大翻新最重要的力量！」