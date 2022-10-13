澎湃新聞報導，大陸自主設計建造世界艙容最大的C型雙耳LNG液罐船，由中國船舶集團有限公司旗下江南造船（集團）有限責任公司為荷蘭船東Anthony Veder公司設計、建造的30000立方米LNG運輸船「Coral Nordic」號，12日在上海簽字交付。Coral Nordic號總長176.8米，型寬28.8米，型深19米，入級DNV船級社，配備雙燃料主機、雙燃料發電機和雙燃料熱油鍋爐，滿足最新排放要求及冰區1A要求，採用全船低溫防寒設計，可在北歐運行。

據江南造船介紹，Coral Nordic號於2020年10月正式開建，在船東、船檢、設備商和船廠專案團隊的共同努力下，該項目突破了世界最大C型雙耳LNG液罐設計建造、複雜機艙自主設計和建造、人因工程設計與建造、全船防寒除冰自主設計和建造、電氣系統集成及資料獲取系統、重量重心全程式控制、振動雜訊、絕緣電阻等18個攻關專案。

據報導，這次交付荷蘭船東的3萬立方米液化天然氣船由江南造船自主設計建造，配置了兩個雙耳液罐，也是目前世界上艙容最大的C型雙耳LNG液罐，單罐艙容達1萬6000立方米，單罐重量約1400噸，蒸發率≤0.15％。

在3萬立方米LNG裝載量不變的情況下，液罐從4個減少為艙容更大的2個，是符合船舶建造發展趨勢的，意味著可以減少相關設備、優化艙內布置、精簡建造流程。隨之而來的是對液罐製造工藝、吊裝技術的進一步要求。近年來，批量建造多型液化氣船的江南造船，在液罐生產上積累了豐富的經驗，不過C型雙耳罐的設計建造難度還是會高於常規液罐，該罐最厚處的鋼板厚度超過50毫米，液罐上總體的焊接工作量是一艘22000立方米LEG（液化乙烯）船液罐的1.6倍。

江南造船方面表示，通過本次專案，建造團隊接觸了大量的新技術、新設備、新廠家，其中最複雜也最關鍵的就是複雜機艙。據悉，該船機艙主要是由瓦錫蘭四衝程雙燃料主機及其遙控系統、齒輪箱、調距槳、兩台瓦錫蘭雙燃料發電機、一台雙燃料熱油鍋爐、七大模式的軸帶發電機（手動、港口、機動、推進、PTO、PTH、變頻岸電）以及相關電站管理系統構成，還配備了兩台有源濾波器來改善電網品質。

「這套機艙系統動力回應迅速、經濟性好、智慧化程度高，在目前主流民船中鮮有配置，為未來機艙設計提供了一個參考範本。」該專案總工藝師馬振淼表示。Coral Nordic號機艙系統內的報警點就有5335個，加上燃氣系統的相關1600個報警點，整船報警點約8000個，是普通液化氣船的4倍，而每個報警點之間還會存在部分關聯，因而調試工作的量急劇增加。受疫情影響，該船中央檢測系統與主推進系統的自動控制聯調要在廠商的荷蘭總部進行遠端控制和軟體升級，江南造船總裝部李磊峰為牽頭的8人調試組，克服時差每天高負荷工作十幾個小時，前後歷時近一個月完成了全部自動控制系統調試。