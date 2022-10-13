eReady三周年慶再加碼 全車系15個月0資費限時送

台鈴工業旗下電動車品牌eReady台鈴智慧電車歡慶成立3周年，推出優惠加碼「全車系15個月0資費」限時購車專案，全車系車款除現有優惠外，再加碼15個月0資費，消費者若搭配各縣市汰舊換新補助，eReady全車系購車最低3.7 萬元起，挑戰PBGN聯盟白牌車款最低價。

台鈴工業於2019年正式成立eReady台鈴智慧電車，結合源自日本SUZUKI的機車製造經驗與技術，搭載時下最便利的PBGN（Powered by Gogoro Network）能源交換系統，以「新美好移動體驗」作為品牌與產品開發理念，打造出符合消費者期待的全新智慧電車。

eReady台鈴智慧電車不僅擁有日式風格的帥氣外觀以及靈活的操控、高實用性的收納設計，還有多樣吸睛的特色功能，例如省力式中柱、USB前置車充、電子倒退鍵、雙前置物空間、26.5L大車廂空間、超大軟Q雙人座墊等。

eReady台鈴智慧電車現行車款包含eReady Fun、eReady Run mini、eReady Run及旗艦機種eReady Run 魔綠幻紫版。eReady Fun、eReady Run mini採用6.2kW新世代水冷馬達，最大馬力達8.31hp，動力隨傳隨到，以及台鈴重車調校工藝使騎乘感受舒適穩定，輕鬆寫意。

eReady Run採用 7.6kW最大功率輸出馬達，最大馬力達10.0hp，搭配方格旗動力模式，充沛的動力性能及台鈴重車調教工藝，讓電動車騎士在騎乘的過程中也能感受到駕駛樂趣。eReady Run魔綠幻紫版為頂級旗艦款，採用可隨光線變化特殊色彩的車色，「日行極光綠，夜行雷電紫」帶來全新的視覺感受，並搭配限定炫彩夜行套件（彩鈦電鍍風鏡、Carbon大燈飾蓋、霧黑煞車拉桿以及日本RK黃金鍊條），旗艦級的視覺及性能感受。

「eReady三周年慶 優惠再加碼 」購車活動專案，即日起至31日，眾多優惠折扣限時驚喜送，詳情請至門市洽詢。