通緝犯逆向騎單車遭警盤查 被問父母姓名竟稱「忘記了」

新北市汐止警分局巡邏員警深夜盤查逆向騎單車男子，男子謊報姓名，並聲稱沒在背身分證字號，員警詢問他父母的姓名，男子竟回答「沒有去記」，答案讓員警傻眼。員警將男子帶回派出所查詢身分，經比對確實身分為38歲陳姓男子，目前因竊盜案遭台北地院、地檢共發布3筆通緝，偵訊後依法將陳男解送歸案。

本月4日凌晨1時許員警在汐止區大同路發現陳男逆向騎乘單車，遂上前勸導並查證身分。陳男先是謊報姓名，也忘記身分證字號，員警進一步詢問陳男父母姓名，陳男竟回答「沒有記，也不會寫」，誇張答案讓員警懷疑人生，一時也為之語塞，不知該如何應對，只好將陳男帶回查驗身分。

經員警比對多筆資料，終於查出陳男身分，原來陳男是身負3條通緝的通緝犯，今年7至8月間分別遭台北地檢及台北地院發布3筆竊盜通緝，所以陳男對警方盤查才有這般破天荒應答。偵訊後，警方依竊盜通緝將陳男解送台北地院及台北地檢歸案。