有些人，會主動跟人打交道，個性大方活潑的人，走到哪都容易跟人打成一片，但其實心裡是無比的渴望想要有真心的朋友，卻非常困難，《摘星工廠》運勢專欄指出牡羊座、雙子座、雙魚座看似人緣好其實真心朋友少之又少，如果對你交付真心，要好好珍惜。

▍牡羊座

牡羊座有一顆熱情的心，對人大方，不計較小節，容易跟人熱絡起來，總是吸引人人靠近，而事實上人緣也非常不錯，只是牡羊座太自我，加上耐性不夠，往往忽略了真正對自己好，應該要好好經營的一些關係。

▍雙子座

人際關係這一塊，向來是雙子座很願意花時間跟精力的，而憑著出色的社交能力，能跟各式各樣的人打交道，的確能做到朋友滿天下，那雙子座為何沒有真心朋友，是因為真正能懂雙子座的人不多，所以不願打開心房。

▍雙魚座

雙魚座是出了名的體貼細心，善解人意，總是用善意眼光看待他人，面對情緒不好的人，也常願意寬容以待，不得不說，雙魚座真的很容易跟人打成一片，而缺少真心朋友的原因在於，他們太愛討好人了，好像對誰都要討好，不適合交心。