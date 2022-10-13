民眾常有「胃痛可否吃止痛藥」的疑惑，衛福部食藥署表示，一般止痛藥可以緩解頭痛、牙痛、關節痛等，但不適合胃痛，因為胃痛常見的原因為胃酸過多、腸胃出血或發炎等問題，此時止痛藥不只對胃痛無效，還可能會惡化胃痛，甚至導致胃潰瘍、胃出血，加深對胃部的傷害。

食藥署在「藥博士 正藥說」臉書粉專上表示，一般止痛藥的成分有乙醯胺酚或非類固醇消炎止痛藥，可緩解大部分的疼痛，例如頭痛、牙痛、關節痛、經痛等，但胃痛原因有太多種，若要緩解胃痛，就應找出造成胃痛的原因再對症下藥，否則非類固醇消炎止痛藥不僅可能對胃痛沒效，還可能會惡化胃痛，例如導致腸胃潰瘍，甚至出血。

食藥署表示，其中最常見的有胃酸過多、腸胃潰瘍、腸胃出血、消化不良、脹氣、腸胃發炎，若要緩解胃痛，就應找出造成胃痛的原因再對症下藥，常見的藥品有：1.制酸劑、抑制胃酸藥物；2.消脹藥；3. 腸胃解痙劑；4. 局部止痛。

但食藥署也提醒，一般針對胃痛的非處方用藥只能緩解短期症狀，若用藥後未能改善、一停藥就又出現症狀，或長期有胃痛的問題，則應該要就醫，找出胃痛的根本原因。