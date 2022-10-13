楊姓逃逸移工日前騎機車行經台中梧棲時，因左右偏移重心不穩，他看見警方欲前盤查遂加速駛離，警方緊追在後，最後在死胡同遭攔查。渾身酒氣的楊男還與警方發生拉扯，並掉出一包毒品，警方訊後將他依毒品及公共危險罪嫌移送法辦。

清水警分局指出，梧棲所員警日前深夜執行巡邏時，巡經梧棲區民生街與中和街口，發現1名男子騎乘普重機車左右偏移重心不穩，欲上前攔查時，該男見警上前隨即加速駛離，警即緊跟在後，男子騎到梧棲區中和街18巷內無法逃離，警方立即攔下。

警方查驗身分時聞到全身酒味，男子突然欲逃離為警即時攔阻，雙方發生拉址，男子身上掉落1小包安非他命及玻璃吸食器一支，警方伺機使用防護型噴霧器將男子制伏，經酒測值超標。經查30歲楊姓男子於去年11月3日為移民署通報越南籍失聯移工，全案調查後，將楊男依毒品及公共危險罪嫌移送台中地方檢署偵辦。

梧棲分駐所長劉凱萍呼籲，毒品危害身心發展，應保護自己、遠離毒品；另飲酒後避免駕駛車輛，以維交通安全，並防制事故發生。

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